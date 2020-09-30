В ГБР прокомментировали версию теракта в качестве причины катастрофы Ан-26 в Харьковской области

Сейчас ГБР рассматривает четыре версии.

В ГБР прокомментировали версию теракта в качестве причины катастрофы Ан-26 в Харьковской области
Фото: ДСНС України

Версию теракта в качестве причины катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Главного следственного управления Госбюро расследований Максим Борчаковский.

"Все версии, которые сейчас звучат в СМИ, не отвергаются ... Сейчас решается вопрос о взрывотехнической экспертизе ... Она будет проведена однозначно. Кроме взрывотехнической экспертизы, осуществляется техническое расследование", - цитирует Борчаковского Интерфакс-Украина.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что исключить версию теракта можно будет только по результатам проведенной взрывотехнической экспертизы, Борчаковский сказал: "Да".

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал вечером 25 сентября на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуев. После падения самолет загорелся. На борту были 27 человек, 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа, выжил только один курсант - Вячеслав Золочевский. Он находится в военном госпитале Харькова в состоянии средней тяжести. Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис генпрокурора и Госбюро расследований.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

Бортовые самописцы самолета начали расшифровывать 28 сентября.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
У Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло ДнепраУ Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло Днепра
Генсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемиейГенсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемией
СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"СБУ разоблачила в Северодонецке боевика "ЛНР"
Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсиюАваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
Блок рекламы


Похожие новости
Рада приняла закон о безопасности и качестве донорской кровиРада приняла закон о безопасности и качестве донорской крови
В Беларуси двух жителей Минской области, пытавшихся отбить задержанного у ОМОНа, посадили на три годаВ Беларуси двух жителей Минской области, пытавшихся отбить задержанного у ОМОНа, посадили на три года
В "Слуге народа" начали проверку после заявления нардепа о торговле местами на округе в Киевской областиВ "Слуге народа" начали проверку после заявления нардепа о торговле местами на округе в Киевской области
Шмыгаль поручив отстранить организаторов полета Ан-26 на время расследованияШмыгаль поручив отстранить организаторов полета Ан-26 на время расследования
ГБР рассматривает четыре версии трагедии Ан-26 возле ЧугуеваГБР рассматривает четыре версии трагедии Ан-26 возле Чугуева
Министр обороны рассказал хронологию катастрофы Ан-26 возле ЧугуеваМинистр обороны рассказал хронологию катастрофы Ан-26 возле Чугуева
В оккупированном Россией Крыму задержали 22-летнего жителя Одесской областиВ оккупированном Россией Крыму задержали 22-летнего жителя Одесской области
Осенний призыв на срочную службу коснется более тысячи киевлян и жителей областиОсенний призыв на срочную службу коснется более тысячи киевлян и жителей области
В Винницкой области подрались местные депутаты и кандидатВ Винницкой области подрались местные депутаты и кандидат
Зеленский назвал причины вспышек коронавируса в УкраинеЗеленский назвал причины вспышек коронавируса в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости