В ГБР прокомментировали версию теракта в качестве причины катастрофы Ан-26 в Харьковской области

Версию теракта в качестве причины катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области можно будет исключить после проведения взрывотехнической экспертизы.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Главного следственного управления Госбюро расследований Максим Борчаковский.

"Все версии, которые сейчас звучат в СМИ , не отвергаются ... Сейчас решается вопрос о взрывотехнической экспертизе ... Она будет проведена однозначно. Кроме взрывотехнической экспертизы, осуществляется техническое расследование", - цитирует Борчаковского Интерфакс-Украина.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что исключить версию теракта можно будет только по результатам проведенной взрывотехнической экспертизы, Борчаковский сказал: "Да".

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал вечером 25 сентября на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуев. После падения самолет загорелся. На борту были 27 человек, 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа, выжил только один курсант - Вячеслав Золочевский. Он находится в военном госпитале Харькова в состоянии средней тяжести. Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис генпрокурора и Госбюро расследований.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

Бортовые самописцы самолета начали расшифровывать 28 сентября.