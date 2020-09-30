Глава Харьковского облсовета заболел коронавирусом

В Харьковском облсовете ковид обнаружили приблизительно у 20 человек.

Глава Харьковского облсовета заболел коронавирусом
Фото: www.oblrada.kharkov.ua

Глава Харьковского областного совета Сергей Чернов заболел коронавирусом и находится в больнице. Всего в областном совете коронавирус обнаружили приблизительно у 20 человек.

Об этом сообщает KHARKIV Today.

"Если говорить о сотрудниках аппарата, то это около десяти человек. Если говорить о депутатах, то это тоже условно около десяти человек, но там сложнее, потому что они нам не отчитываются, это те, о которых мы знаем. Сергей Чернов на амбулаторном лечении, у него тоже подтвержден коронавирус, где-то неделю, он уже выздоравливает, к сессии он должен быть", - пояснил изданию пресс-секретарь Харьковского облсовета Владимир Дягилев.

Он уточнил, что все, у кого есть какие-либо симптомы, которые подходят под коронавирус, пошли на самоизоляцию.

"Все остальные на работе, потому что штат невелик. Закрыться мы просто не можем", - добавил Дягилев.

Он заверил, что здание Дома советов регулярно дезинфицируют.

Издание сообщает, что сессию Харьковского облсовета перенесли с 1 на 30 октября. Причиной стало обострение ситуации с распространением коронавируса.

В конце марта ковидом заболел заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач. Две недели он лечился в больнице, а затем находился на самоизоляции в Киевской области. 18 мая он вышел на работу и сдал плазму крови.

По состоянию на утро 28 сентября Харьковская область третья по количеству инфицированных коронавирусом в Украине с 18 129 случаев ковида. За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 426 жителей Харьковщины.

Напомним, с 10 сентября на больничном находится мэр Харькова Геннадий Кернес. Полномочия городского головы исполняет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.

15 сентября в горсовете официально подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом. Сейчас он находится на лечении в Германии.

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