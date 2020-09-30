Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию

В МВД отреагировали на заявление Фокина о войне между Россией и Украиной

Аваков: Фокин - мерзавец. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию
Фото: mvs.gov.ua

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал прекратить участие первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Витольда Фокина в работе делегации.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет - погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от роSSийских градов под Саур-Могилой и Иловайском!? Мерзавец", - написал Аваков.

По мнению министра, заявления Фокина, сделанные им за последние недели, наносящих ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев.

"Махровым идиотам нельзя прятаться за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию", - сообщил глава МВД.

Такую же позицию высказал и заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Увольнение из Минской контактной группы, и немедленно!" - написал Геращенко в Facebook.

Напомним, ранее Витольд Фокин в интервью заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии Витольда Фокина

не отражают официальной позиции Украины. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что считает заявления Фокина провокативными, спекулятивными и не отвечающими национальным интересам.

Сегодня Витольд Фокин заявил, что не видел подтверждения войны между Россией и Украиной. Поэтому он воздерживается от таких определений. Он также пообещал поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий гражданами Украины, которые проживают на оккупированной территории Донбасса.

Сегодня стало известно, что народный депутат Украины от фракции "Голос" Соломия Бобровская подготовила депутатский запрос к Владимиру Зеленскому с требованием отозвать Витольда Фокина из украинской делегации в ТКГ.

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