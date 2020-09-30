Бюро экономической безопасности: финкомитет рекомендовал законопроект ко второму чтению
Комитет рекомендовал принять во втором чтении законопроект №3087-д «О Бюро экономической безопасности Украины» для рассмотрения во втором чтении. Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в телеграм-канале.
Чем будет заниматься Бюро
За Бюро экономической безопасности закрепят расследования уголовных правонарушений по таким фактам:
- незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров,
- противодействие хозяйственной деятельности,
- уклонение от уплаты налогов,
- мошенничество с НДС,
- подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц — предпринимателей,
- доведение до банкротства,
- незаконное использование инсайдерской информации,
- незаконная приватизации и т.д.
Чем не будет заниматься Бюро
Уголовные преступления относительно присвоения имущества, растраты имущества не будут подследственны Бюро экономической безопасности. То есть, фактически Бюро перейдут функции налоговой милиции. Но оно будет отдельным и независимым органом, а не в составе или рядом с налоговыми органами, с наличием своих следователей (детективов), аналитиков и оперативников.
Законопроект также предусматривает порядок контроля за Бюро, гарантии его независимости, подача отчетов по показателям загруженности, количеству оперативно-розыскных дел.
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