Тимошенко: распродажа земли - неконституционна, это понимает даже власть, которая ее протягивала

Конституционный суд начал рассматривать закон об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Тимошенко: распродажа земли - неконституционна, это понимает даже власть, которая ее протягивала
Фото: ba.org.ua

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подчеркивает, что закон о продаже земли является неконституционным, а президент, его команда и лоббисты сознательно пошли на нарушение, чтобы сорвать заседание Конституционного суда.

Об этом она заявила во время брифинга по результатам первого заседания КС.

"Сегодня вместо рассмотрения дела в Конституционном суде, по сути, мы увидели одну очевидную вещь - президенты в стране меняются, а мошеннические приемы остаются такими, как были во все времена. Для того, чтобы сорвать сегодня заседание Конституционного суда, два представителя президента "случайно" не смогли явиться на это заседание", - возмутилась Тимошенко.

Она убеждена, что такие совпадения не случайность, а грубое препятствование правосудию в отношении остановки продажи сельскохозяйственной земли.

"Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность за препятствование правосудию. Очевидно, что президент, его команда и лоббисты, которые протянули закон о распродаже земли, пошли прямо на нарушение закона Украины для того, чтобы сорвать заседание суда", - отметила лидер "Батькивщины".

"Такие действия означают, что все причастные к протягиванию документа понимают, что закон неконституционен, что процедуры, которые сопровождали его принятие, являются незаконными, и они точно знают - если будет беспристрастное, объективное рассмотрение дела в суде, этот закон имеет все основания быть признанным неконституционным", - добавила Тимошенко.

Она подчеркнула, что борьба за сохранение украинской земли вступает в решительный этап, и сейчас есть реальная возможность отменить закон о распродаже.

"Я хочу верить, что Конституционный суд, который сейчас шаг за шагом, на мой взгляд, становится реально независимым конституционным судом, даст возможность услышать всем убийственные аргументы, которые сегодня делают с Украиной в направлении продажи сельскохозяйственной земли", - отметила Тимошенко.

Напомним, в мае 53 депутата Верховной Рады оспорили в Конституционном Суде закон об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения. Это уже второе конституционное представление относительно закона о рынке земли. Первое инициировала "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко.

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