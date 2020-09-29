У главы партии “Голос” Киры Рудык диагностировали коронавирус
Коронавирус диагностировали еще у одного парламентария. На этот раз заболела глава партии “Голос” Кира Рудык (на фото).
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“Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID. Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы – похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго”, – написала Кира Рудык, и добавила, что сегодня чувствует себя гораздо лучше, чем вчера.
Она отметила, что члены команды "Голоса", с которыми она общалась в пятницу, сдали тест.
Напомним, в августе стало известно, что народный депутат Верховной Рады, лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела COVID-19. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Фото: фейсбук Киры Рудык