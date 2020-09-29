У главы партии “Голос” Киры Рудык диагностировали коронавирус

У главы партии &ldquo;Голос&rdquo; Киры Рудык диагностировали коронавирус

Коронавирус диагностировали еще у одного парламентария. На этот раз заболела глава партии “Голос” Кира Рудык (на фото).

Об этом KV стало известно из сообщения на странице главы партии “Голос” Киры Рудык в соцсети Фейсбук.

“Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID. Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы – похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго”, – написала Кира Рудык, и добавила, что сегодня чувствует себя гораздо лучше, чем вчера.

Она отметила, что члены команды "Голоса", с которыми она общалась в пятницу, сдали тест.

Напомним, в августе стало известно, что народный депутат Верховной Рады, лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела COVID-19. Ее состояние оценивается как тяжелое. 

Фото: фейсбук Киры Рудык


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной КореиВ Сеуле заявили о "зверском убийстве" в КНДР чиновника из Южной Кореи
У Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло ДнепраУ Зеленского объяснили, что Украина не перекрывала для Крыма русло Днепра
ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра ПоповаОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Александра Попова
Генсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемиейГенсек ООН считает, что мир не выдержал испытания пандемией
СБУ разоблачила экс-сотрудников миграционной службы, подделывавших документы гособразца "в ассортименте"СБУ разоблачила экс-сотрудников миграционной службы, подделывавших документы гособразца "в ассортименте"
Блок рекламы


Похожие новости
Кандидат в мэры Киева заболел коронавирусомКандидат в мэры Киева заболел коронавирусом
На Донетчине представители политической партии подозреваются в подделке документов конкурентов из другой политислыНа Донетчине представители политической партии подозреваются в подделке документов конкурентов из другой политислы
Заместитель главы НБУ: Украина утратила возможность получить от МВФ два транша, надо постараться получить хотя бы одинЗаместитель главы НБУ: Украина утратила возможность получить от МВФ два транша, надо постараться получить хотя бы один
Городская власть приобрела 40 тысяч защитных щитков от коронавируса для педагогов, - КличкоГородская власть приобрела 40 тысяч защитных щитков от коронавируса для педагогов, - Кличко
Еще один нардеп сообщил, что заразился коронавирусомЕще один нардеп сообщил, что заразился коронавирусом
Зеленский назвал причины вспышек коронавируса в УкраинеЗеленский назвал причины вспышек коронавируса в Украине
Гусовский пошел в мэры Киева от партии бизнес-партнера КоломойскогоГусовский пошел в мэры Киева от партии бизнес-партнера Коломойского
В "Слуге народа" анонсировали законопроект для увольнения главы НАБУ СытникаВ "Слуге народа" анонсировали законопроект для увольнения главы НАБУ Сытника
Осеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавирусаОсеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса
Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях в отношении БеларусиГлавы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях в отношении Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости