У главы партии “Голос” Киры Рудык диагностировали коронавирус

Коронавирус диагностировали еще у одного парламентария. На этот раз заболела глава партии “Голос” Кира Рудык (на фото).

Об этом KV стало известно из сообщения на странице главы партии “Голос” Киры Рудык в соцсети Фейсбук.

“Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID. Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы – похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго”, – написала Кира Рудык, и добавила, что сегодня чувствует себя гораздо лучше, чем вчера.

Она отметила, что члены команды "Голоса", с которыми она общалась в пятницу, сдали тест.

Напомним, в августе стало известно, что народный депутат Верховной Рады, лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела COVID-19. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Фото: фейсбук Киры Рудык