В Минсоцполитики подсчитали, сколько украинцев получили компенсацию "пакета малыша"

Родители, которые получили средства на социальные карты, могут приобрести детские товары в заведениях торговли, присоединившихся к реализации пилотного проекта.

С 1 сентября 2020 года денежную компенсацию натуральной помощи "Пакет малыша" получили более 13 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что общая сумма перечисленных средств составила 67 млн грн.

"Родители, которые получили средства на социальные карты, могут приобрести детские товары в заведениях торговли, присоединившихся к реализации пилотного проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время к пилотному проекту по монетизации одноразовой натуральной помощи "Пакет

малыша" присоединились 150 предприятий торговли (ритейлеров), в том числе интернет-магазины.

Напомним, правительство разрешило родителям новорожденных получать деньги вместо беби-боксов. 5000 гривень можно будет получить на карточку ПриватБанка, средства должны расходоваться только на вещи для малыша и роженицы.

Родители новорожденных получают "пакеты малыша" с сентября 2018 года. Они содержат 25 вещей, которые необходимы малышам и мамам сразу после рождения. Общая стоимость бокса должен составлять 5000 гривень.