Главу немецкой разведки отправили на пенсию досрочно

Отставка вызвана провалами в деле выявления правых экстремистов в бундесвере.

Главу немецкой разведки отправили на пенсию досрочно
Фото: nr2.ru

Начальник военной разведки Германии Кристоф Грамм покинет свой пост после заявлений правительства о необходимости принятия "дополнительных усилий" для борьбы с проникновением ультраправых в ряды Бундесвера.

Об этом сообщает Би-би-си.

Ранее роту одного из элитных подразделений армии KSK расформировали из-за обвинений его бойцов в неонацизме.

Накануне немецкое Министерство обороны выпустило заявление о том, что в следующем месяце Грамм досрочно выйдет в отставку. В то же время, в сообщении также отмечались успехи чиновника в искоренении сетей праворадикалов в армии. Кто его заменит, пока неизвестно.

В январе военная разведка Германии (MAD) объявила, что за прошлый год в армии обнаружили сотни военнослужащих, подозреваемых в симпатиях к неонацистам. Особенно проблемным оказалось элитное спецподразделение KSK ( "Командование специальных сил"), которое впоследствии пришлось расформировать. Около 20 его бойцов подозревались в правом экстремизме.

Грамма, который возглавлял военную разведку с 2015 года, лично не подозревают в связях с экстремистами. При нем спецслужба начала работу, направленную на выявление экстремистских настроений среди немецких военнослужащих и возможных сетей праворадикалов. На парламентских слушаниях Грамм рассказывал, что его ведомство расследовало около 600 случаев возможных связей немцев с праворадикалами и так называемыми "гражданами Рейха" - это неформальное объединение неонацистов Германии, которое не признает ее нынешние границы.

Однако Грамма критиковали за недостаточность этих шагов.

Проблема проникновения ультраправых в Бундесвер раскрылась в 2017 году. Тогда в двух казармах обнаружили "сувениры" времен нацизма. После этого во всех казармах провели тотальную инспекцию. Многие подозреваемые в связях с праворадикалами также считались сторонниками правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

В мае 2020 года полиция, которая расследовала связи между военными и ультраправыми, изъяла оружие и взрывчатку в доме спецназовца, который служил в KSK, в восточной земле Саксония. После этого министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в прошлом считалась вероятной преемницей Ангелы Меркель, объявила о частичном роспуске KSK. Она отметила, что спецподразделение стало "частично независимым от командования". Одну роту KSK полностью расформировали, а остальные - реформировали.

KSK (Kommando Spezialkr?fte) - в переводе с немецкого "Командование специальных сил". Это элитное спецподразделение немецкой армии, созданное в 1996 году. Его задачами являются операции на территории противника, диверсионная и контрдиверсионные работа, борьба с террористами и освобождение заложников. KSK участвовали во многих совместных операциях НАТО и американских сил, в частности на Балканах и Ближнем Востоке, за что его бойцов не раз награждали.

Чтобы попасть в Kommando Spezialkr?fte, кандидаты должны пройти физические и психологические испытания, в том числе 90-часовой бег по бездорожью, а также трехнедельные курсы выживания в боевых условиях.

Напомним, 62-летний Грамм возглавлял MAD с января 2015 года. В заявлении Минобороны ФРГ подчеркивается, что MAD играет очень важную роль в борьбе с правым экстремизмом в бундесвере. В задачи немецкой военной контрразведки входит своевременное распознавание экстремистских тенденций в немецкой армии, а также выявление и разоблачение конкретных лиц и созданных ими структур. Однако в последнее время сообщалось о случаях предполагаемого правого экстремизма в вооруженных силах ФРГ. По данным Der Spiegel, MAD значительно расширил проводимые расследования: в настоящее время военная контрразведка расследует более 700 случаев предполагаемого правого экстремизма в бундесвере.

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