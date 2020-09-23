Болгария высылает двух роSSийских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

В Болгарии двух сотрудников роSSийского посольства, в отношении которых предъявлено обвинение в шпионаже, объявили персонами нон грата.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В МИД Болгарии подчеркнули, что роSSийское посольство в Софии информировано о том, что эти аккредитованные в Болгарии дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.

По данным местных СМИ , прокуратура считает, что два роSSийских дипломата, которые имеют дипломатический иммунитет, проводили разведывательную деятельность в период с 2016 года и поныне. По информации прокуратуры, они с помощью граждан Болгарии, которые имели доступ к информации, связанной с ВПК страны, собирали данные о планах модернизации болгарской армии и технической поддержке военной техники.

РоSSия ответит зеркально на высылку ее дипломатов из Болгарии, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В августе Австрия объявила одного из роSSийских дипломатов персоной нон грата, вероятно, из-за промышленного шпионажа.

В июне Чехия выслала двух роSSийских дипломатов из-за ложного сообщения о подготовке массового отравления рицином.