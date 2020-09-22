В Китае известного бизнесмена, критиковавшего Си Цзиньпина, приговорили к 18 годам заключения
Ранее Рен Чжицян назвал лидера Китая "клоуном".
Суд в Пекине приговорил к 18 годам заключения известного китайского бизнесмена Рена Чжицяна за коррупцию и нецелевое использование бюджетных средств. Согласно принятому во вторник, 22 сентября, решению суда 69-летнего бизнесмена признали виновным в нецелевом использовании бюджетных средств на сумму около 50 миллионов юаней.
Другим пунктом обвинения Чжицяна было получение взятки в размере 1,25 миллиона юаней, передает DW.
Отмечается, что подсудимый "добровольно и честно" признал свою вину по всем пунктам обвинения и не планирует обжаловать решение суда. Кроме того, бизнесмену придется заплатить штраф в размере 4,2 миллиона юаней.
Ранее Рен Чжицян принадлежал к китайской элите, тесно связанной с партийной номенклатурой. Он, в частности, возглавлял государственную компанию, которая была мощным игроком на рынке недвижимости.
Впоследствии бизнесмен приобрел репутацию резкого критика курса нынешнего китайского лидера Си Цзиньпина. Из-за частых критических выпадов в сторону лидера КНР Рена Чжицяна окрестили "большой пушкой". Впрочем, с марта 2020 года он внезапно исчез из общественной жизни. Перед этим Чжинцян опубликовал статью, где крайне критически осуждал политику правительства Си Цзиньпина во время противодействия пандемии COVID-19, а самого лидера КНР он назвал "клоуном". В ответ на это его исключили из партии.
С тех пор, как Си Цзиньпин стал лидером КНР в 2012 году, правительство и Коммунистическая партия КНР существенно усилили давление на критиков власти. Нередко правозащитники обвиняют Си Цзиньпина, что под предлогом борьбы с коррупцией он просто заставляет замолчать критиков власти и устраняет нежелательных политиков. Согласно официальным данным, в рамках кампании по борьбе с коррупцией и злоупотреблениями власти были наказаны более миллиона чиновников и политиков на всех уровнях.