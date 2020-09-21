Фокин предлагает создать в ОРДЛО "временное правительство" под эгидой ООН

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса для проведения там местных выборов.

Об этом Фокин заявил он в эфире программы "Персона грата" на "UA: Украинское радио", передает Интерфакс-Украина.

"Потому что, как правило, такие выборы одна из сторон признает сфальсифицированными, нелегитимными и тому подобное. А если это будет проведено под эгидой ООН , то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны состоявшимися. В мандате Совета безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство со сроком необходимым - может быть на год, может - на два. А безопасность гарантировать могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН . Это предложение, по сути, не ново, о нем уже говорили", - сказал Витольд Фокин.

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ отметил, что РоSSия ранее согласилась на такой способ движения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения на Донбассе.

"Конечно, с этим согласиться нельзя. Нужно либо такой же контингент разместить на границе с Россией , чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, либо на всей территории. В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проходить выборы", - отметил он.

Ранее Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области. "И с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - сказал Фокин.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, заявил, что считает заявления Фокина провокационными, спекулятивными и не отвечающими национальным интересам.

Фокин критику в свой адрес связал с тем, что представители действующей власти якобы имеют связь с "предшественниками".