В Беларуси в воскресенье на акциях протеста задержали 442 человека

330 человек находятся под стражей до решения суда.

В воскресенье во время акций протеста в Беларуси силовики задержали 442 человека.

Об этом сообщила белорусская служба "Радио Свобода".

"По словам пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, 20 сентября, когда прошли «Марши справедливости» в Минске и других городах Беларуси, "за нарушение закона о массовых мероприятиях были задержаны 442 человека (из них 266 в Минске)", - говорится в сообщении.

330 человек находятся под стражей до решения суда.

Количество людей на марше в Минске МВД оценивает в 18 тысяч. БелаПАН и Reuters насчитали 100 тысяч демонстрантов.

В МВД Беларуси признали, что в Бресте сотрудники милиции применили слезоточивый газ и выпустили в воздух светошумовые патроны.

Чемоданова также заявила, что участники акций игнорируют просьбы и уговоры власти.

"Это приводит к вполне очевидному результату: за участие и организацию незаконных сборищ нарушители привлекаются как к административной, так и к уголовной ответственности. В толпу протестующих взрослые бездумно тянут малолетних детей. Стыдно смотреть и на девушек/женщин-активисток, которые неистово и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: "Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет - то для их создания", - заявила Чемоданова.

Напомним, 20 сентября в Минске состоялись очередные акции протеста. Силовики в разных городах Беларуси применяли водометы и слезоточивый газ.