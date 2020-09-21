В Беларуси в воскресенье на акциях протеста задержали 442 человека

330 человек находятся под стражей до решения суда.

В Беларуси в воскресенье на акциях протеста задержали 442 человека
Фото: tut.by

В воскресенье во время акций протеста в Беларуси силовики задержали 442 человека.

Об этом сообщила белорусская служба "Радио Свобода".

"По словам пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, 20 сентября, когда прошли «Марши справедливости» в Минске и других городах Беларуси, "за нарушение закона о массовых мероприятиях были задержаны 442 человека (из них 266 в Минске)", - говорится в сообщении.

330 человек находятся под стражей до решения суда.

Количество людей на марше в Минске МВД оценивает в 18 тысяч. БелаПАН и Reuters насчитали 100 тысяч демонстрантов.

В МВД Беларуси признали, что в Бресте сотрудники милиции применили слезоточивый газ и выпустили в воздух светошумовые патроны.

Чемоданова также заявила, что участники акций игнорируют просьбы и уговоры власти.

"Это приводит к вполне очевидному результату: за участие и организацию незаконных сборищ нарушители привлекаются как к административной, так и к уголовной ответственности. В толпу протестующих взрослые бездумно тянут малолетних детей. Стыдно смотреть и на девушек/женщин-активисток, которые неистово и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: "Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет - то для их создания", - заявила Чемоданова.

Напомним, 20 сентября в Минске состоялись очередные акции протеста. Силовики в разных городах Беларуси применяли водометы и слезоточивый газ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутатКабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутат
Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и ЛевинаДнепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина
Тихановская оценила перспективы военного вторжения РоSSии в БеларусьТихановская оценила перспективы военного вторжения РоSSии в Беларусь
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков подписал заявление Рады о непризнании выборов в Беларуси честными и свободнымиРазумков подписал заявление Рады о непризнании выборов в Беларуси честными и свободными
ГБР во Львове возглавил экс-следователь ГПУ, которого два года назад задержали нетрезвым за рулемГБР во Львове возглавил экс-следователь ГПУ, которого два года назад задержали нетрезвым за рулем
В США задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить Трампа рициномВ США задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить Трампа рицином
Задержанный член Координационного совета Беларуси Максим Знак объявил голодовкуЗадержанный член Координационного совета Беларуси Максим Знак объявил голодовку
Тихановская заявила в ООН, что ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательстваТихановская заявила в ООН, что ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства
В Беларуси Колесниковой продлили арест до 8 ноябряВ Беларуси Колесниковой продлили арест до 8 ноября
В Беларуси задержали координатора волонтерского центра "Весна"В Беларуси задержали координатора волонтерского центра "Весна"
На Закарпатье и Львовщине пограничники задержали хасидов-паломников, пытавшихся проникнуть в УкраинуНа Закарпатье и Львовщине пограничники задержали хасидов-паломников, пытавшихся проникнуть в Украину
Европарламент отказался признать Лукашенко президентом БеларусиЕвропарламент отказался признать Лукашенко президентом Беларуси
Следственный комитет Беларуси выдвинул Колесниковой обвинениеСледственный комитет Беларуси выдвинул Колесниковой обвинение
Последние новости
Подгружаем последние новости