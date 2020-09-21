Разумков подписал заявление Рады о непризнании выборов в Беларуси честными и свободными

В документе осуждаются методы официальной власти.

Разумков подписал заявление Рады о непризнании выборов в Беларуси честными и свободными
Фото: Пресслужба "Слуги народу"

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал постановление "О заявлении Верховной Рады относительно ситуации в Республике Беларусь".

Об этом сообщается на сайте парламента.

В заявлении говорится о непризнании президентских выборов как таких, которые прошли честно и свободно. Отмечается, что выборы прошли с многочисленными нарушениями, отказами в регистрации кандидатов и непрозрачным подсчетом голосов.

Кроме этого указывается, что есть основания полагать, что официально объявленные результаты выборов не отражают реального волеизъявления граждан.

Парламент Украины призвал власти Беларуси наладить диалог с обществом для мирного выхода из кризиса.

Для того, чтобы постановление вступило в силу, достаточно подписи только спикера Рады, без президента Украины. После подписания оно должно быть опубликовано в парламентской газете, после чего вступит в силу.

Напомним, что Верховная Рада поддержала в целом постановление о Заявлении парламента относительно ситуации в Республике Беларусь 15 сентября. В документе осуждаются методы, которые применяют официальные власти Республики Беларусь, выражается недопустимость привлечения сил РФ и ОДКБ для нормализации ситуации, содержится призыв к решению кризиса демократическим путем с привлечением независимых международных посредников.

Кроме того, в принятом документе говорится о санкциях в отношении лиц, причастных к насилию над протестующими.

Массовые акции протеста охватили Беларусь после президентских выборов, результаты которых, по мнению демонстрантов, сфальсифицированы. Почти сразу начались столкновения с силовиками, во время которых за несколько дней было задержано по меньшей мере 7 тысяч человек. Задержания сопровождались чрезмерным применением силы, а схваченных пытали в изоляторах.

По данным ООН, во время акций протеста четыре человека погибли. После задержаний истязаниям подверглись не менее 450 человек.

Лукашенко считает фото пострадавших протестующих "постановочными кадрами" и запугивает белорусов "вводом войск НАТО".

17 августа депутаты Европарламента заявили, что считают Александра Лукашенко персоной нон грата.

Литва, Латвия и Эстония объявили персонами нон грата 30 белорусов. Среди них - в шестой раз провозглашенный президентом Беларуси Александр Лукашенко и его сын Виктор.

7 сентября в Минске задержали одну из лидеров оппозиции Марию Колесникову. Утром следующего дня стало известно, что ее пытались выдворить в Украину, однако она порвала паспорт, чтобы сделать невозможным прохождение границы. С тех пор она находится под стражей.

В Украину принудительно отправили соратников оппозиционерки Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

3 сентября Парламентский комитет внешней политики одобрил к рассмотрению один из четырех проектов заявлений Верховной Рады относительно выборов в Беларуси.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутатКабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутат
Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и ЛевинаДнепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина
Тихановская оценила перспективы военного вторжения РоSSии в БеларусьТихановская оценила перспективы военного вторжения РоSSии в Беларусь
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"
Блок рекламы


Похожие новости
Фокин согласился отчитаться перед комитетом РадыФокин согласился отчитаться перед комитетом Рады
Задержанный член Координационного совета Беларуси Максим Знак объявил голодовкуЗадержанный член Координационного совета Беларуси Максим Знак объявил голодовку
Пленум Верховного Суда принял заявление относительно "пленок ОАСК", записанных в кабинете ВовкаПленум Верховного Суда принял заявление относительно "пленок ОАСК", записанных в кабинете Вовка
Тихановская заявила в ООН, что ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательстваТихановская заявила в ООН, что ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства
В Беларуси Колесниковой продлили арест до 8 ноябряВ Беларуси Колесниковой продлили арест до 8 ноября
РоSSия с начала сентября перебросила на Донбасс "Грады", 6 вагонов и 10 грузовиков с минами и боеприпасами, - разведкаРоSSия с начала сентября перебросила на Донбасс "Грады", 6 вагонов и 10 грузовиков с минами и боеприпасами, - разведка
Данилов заявил, что накануне выборов активизировались антиукраинские религиозные структурыДанилов заявил, что накануне выборов активизировались антиукраинские религиозные структуры
В Беларуси задержали координатора волонтерского центра "Весна"В Беларуси задержали координатора волонтерского центра "Весна"
Лещенко заявил, что написал заявление в прокуратуру на Турчинова по "сдаче Крыма"Лещенко заявил, что написал заявление в прокуратуру на Турчинова по "сдаче Крыма"
Разумков призвал Юрченко сложить депутатский мандатРазумков призвал Юрченко сложить депутатский мандат
Последние новости
Подгружаем последние новости