Разумков подписал заявление Рады о непризнании выборов в Беларуси честными и свободными

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал постановление "О заявлении Верховной Рады относительно ситуации в Республике Беларусь ".

Об этом сообщается на сайте парламента.

В заявлении говорится о непризнании президентских выборов как таких, которые прошли честно и свободно. Отмечается, что выборы прошли с многочисленными нарушениями, отказами в регистрации кандидатов и непрозрачным подсчетом голосов.

Кроме этого указывается, что есть основания полагать, что официально объявленные результаты выборов не отражают реального волеизъявления граждан.

Парламент Украины призвал власти Беларуси наладить диалог с обществом для мирного выхода из кризиса.

Для того, чтобы постановление вступило в силу, достаточно подписи только спикера Рады, без президента Украины. После подписания оно должно быть опубликовано в парламентской газете, после чего вступит в силу.

Напомним, что Верховная Рада поддержала в целом постановление о Заявлении парламента относительно ситуации в Республике Беларусь 15 сентября. В документе осуждаются методы, которые применяют официальные власти Республики Беларусь , выражается недопустимость привлечения сил РФ и ОДКБ для нормализации ситуации, содержится призыв к решению кризиса демократическим путем с привлечением независимых международных посредников.

Кроме того, в принятом документе говорится о санкциях в отношении лиц, причастных к насилию над протестующими.

Массовые акции протеста охватили Беларусь после президентских выборов, результаты которых, по мнению демонстрантов, сфальсифицированы. Почти сразу начались столкновения с силовиками, во время которых за несколько дней было задержано по меньшей мере 7 тысяч человек. Задержания сопровождались чрезмерным применением силы, а схваченных пытали в изоляторах.

По данным ООН , во время акций протеста четыре человека погибли. После задержаний истязаниям подверглись не менее 450 человек.

Лукашенко считает фото пострадавших протестующих "постановочными кадрами" и запугивает белорусов "вводом войск НАТО".

17 августа депутаты Европарламента заявили, что считают Александра Лукашенко персоной нон грата.

Литва, Латвия и Эстония объявили персонами нон грата 30 белорусов. Среди них - в шестой раз провозглашенный президентом Беларуси Александр Лукашенко и его сын Виктор.

7 сентября в Минске задержали одну из лидеров оппозиции Марию Колесникову. Утром следующего дня стало известно, что ее пытались выдворить в Украину, однако она порвала паспорт, чтобы сделать невозможным прохождение границы. С тех пор она находится под стражей.

В Украину принудительно отправили соратников оппозиционерки Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

3 сентября Парламентский комитет внешней политики одобрил к рассмотрению один из четырех проектов заявлений Верховной Рады относительно выборов в Беларуси.