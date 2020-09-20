В сети опубликовали данные тысячи белорусских силовиков, которые задерживали митингующих

У МВД заявили, что установят и привлекут к ответственности причастных к утечке информации.

В сети опубликовали данные тысячи белорусских силовиков, которые задерживали митингующих
Фото: tut.by

Оппозиционный белорусский Telegram-канал Nexta Live опубликовал данные 1003 сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси, причастных к задержанию участников акций протеста.

Авторы Telegram-канала сообщили, что получили информацию о силовиках "благодаря кибер-партизанам".

"Никто не останется анонимным, даже под балаклавой", - говорится в сообщении.

В обнародованной таблице указаны имена сотрудников, дни рождения, места службы и звания, адреса и номера телефонов. Насколько эта информация достоверна, пока неизвестно.

Кроме того, опубликован отдельный список, как утверждается, он содержит данные спецназовцев из подразделения "Алмаз".

Подписчиков просят сообщать, если в таблице нашли сотрудника, не причастного к задержаниям или того, кто уже не служит.

В Nexta отметили, что продолжат публикацию данных в случае дальнейших задержаний.

Данные выложили в сеть после того, как 19 сентября в Минске задержали 390 участниц женского марша. Потом большинство людей отпустили, около 20 человек доставили в СИЗО.

В МВД Беларуси уже отреагировали на слив данных. Пресс-секретарь Ольга Чемоданова заявила в комментарии роSSийскому ТАСС, что ведомство имеет все средства и технологии, которые позволят установить и привлечь к ответственности причастных к утечке информации.

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