В сети опубликовали данные тысячи белорусских силовиков, которые задерживали митингующих

У МВД заявили, что установят и привлекут к ответственности причастных к утечке информации.

Оппозиционный белорусский Telegram-канал Nexta Live опубликовал данные 1003 сотрудников Министерства внутренних дел Беларуси, причастных к задержанию участников акций протеста.

Авторы Telegram-канала сообщили, что получили информацию о силовиках "благодаря кибер-партизанам".

"Никто не останется анонимным, даже под балаклавой", - говорится в сообщении.

В обнародованной таблице указаны имена сотрудников, дни рождения, места службы и звания, адреса и номера телефонов. Насколько эта информация достоверна, пока неизвестно.

Кроме того, опубликован отдельный список, как утверждается, он содержит данные спецназовцев из подразделения "Алмаз".

Подписчиков просят сообщать, если в таблице нашли сотрудника, не причастного к задержаниям или того, кто уже не служит.

В Nexta отметили, что продолжат публикацию данных в случае дальнейших задержаний.

Данные выложили в сеть после того, как 19 сентября в Минске задержали 390 участниц женского марша. Потом большинство людей отпустили, около 20 человек доставили в СИЗО .