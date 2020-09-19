"Голос" обнародовал первую десятку на выборы в Киевсовет
Список возглавил бывший глава Таможенной службы Максим Нефедов.
Партия "Голос" определилась с первой десяткой списка на выборах в Киевский городской совет. Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе партии.
В список вошли:
1. Максим Нефедов, бывший глава Государственной таможенной службы;
2. Зоя Ярош, юрист, президент Ассоциации адвокатов Украины.
3. Константин Богатов, действующий депутат Киевсовета.
4. Алина Михайлова, волонтер и боец-доброволец. Организовала в добробатах медицинскую службу и занималась аэроразведкой.
5. Григорий Маленко, руководитель киевского избирательного штаба, ИТ-предприниматель.
6. Тарас Козак, экономист и финансист, владелец инвестиционной компании.
7. Александр Линчевский, врач, экс-заместитель министра здравоохранения.
8. Василий Попатенко, контрразведчик, ветеран с 5 высшими образованиями, специалист по безопасности.
9. Ольга Гвоздик, правозащитница.
10. Дарья Васильченко, координатор "Голоса" в Подольском районе Киева.
Ранее "УДАР" официально выдвинул Виталия Кличко кандидатом в мэры Киева и представил партийный список в Киевсовет. Как сообщалось, список партии "Европейская солидарность" на выборах в Киевсовет возглавит жена пятого президента Украины Марина Порошенко.