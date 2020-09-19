"Голос" обнародовал первую десятку на выборы в Киевсовет

Список возглавил бывший глава Таможенной службы Максим Нефедов.

"Голос" обнародовал первую десятку на выборы в Киевсовет
Фото: goloszmin.org

Партия "Голос" определилась с первой десяткой списка на выборах в Киевский городской совет. Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе партии.

В список вошли:

1. Максим Нефедов, бывший глава Государственной таможенной службы;

2. Зоя Ярош, юрист, президент Ассоциации адвокатов Украины.

3. Константин Богатов, действующий депутат Киевсовета.

4. Алина Михайлова, волонтер и боец-доброволец. Организовала в добробатах медицинскую службу и занималась аэроразведкой.

5. Григорий Маленко, руководитель киевского избирательного штаба, ИТ-предприниматель.

6. Тарас Козак, экономист и финансист, владелец инвестиционной компании.

7. Александр Линчевский, врач, экс-заместитель министра здравоохранения.

8. Василий Попатенко, контрразведчик, ветеран с 5 высшими образованиями, специалист по безопасности.

9. Ольга Гвоздик, правозащитница.

10. Дарья Васильченко, координатор "Голоса" в Подольском районе Киева.

Ранее "УДАР" официально выдвинул Виталия Кличко кандидатом в мэры Киева и представил партийный список в Киевсовет. Как сообщалось, список партии "Европейская солидарность" на выборах в Киевсовет возглавит жена пятого президента Украины Марина Порошенко.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

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