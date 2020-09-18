Минобороны: приказ о премии за соблюдение режима тишины в зоне ООС должен дополнительно мотивировать бойцов

Работа над документом продолжается, к нему есть замечания.

Минобороны: приказ о премии за соблюдение режима тишины в зоне ООС должен дополнительно мотивировать бойцов
Фото: Минобороны

Министерство обороны прокомментировало приказ №330 о дополнительной премии для военных на фронте, которая будет привязана к нарушениям режима тишины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в фейсбуке.

Минобороны отмечает, что выводы и оценки этого документа преждевременны, поскольку к нему у министра Андрея Тарана есть ряд замечаний.

"О приказе №330. Все выводы и оценки преждевременны. Министр обороны высказал к приказу предостережение.

Работа над документом продолжается. Его цель - дополнительно мотивировать наших военных, которые сейчас сдерживают вооруженную агрессию РоSSийской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - отметили в Минобороны.

Отмечается, что все необходимые средства уже найдены, а осталось - "уточнить детали".

Напомним, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что министр обороны Таран издал приказ, которым премии военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе привязываются к нарушению режима тишины. Если военнослужащий допускает нарушения, его штрафуют и премию сокращают.

22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля. Не прошло и получаса перемирия, как враг нарушил его условия, устроив два обстрела. Вооруженные провокации продолжаются до сих пор.

27 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Их беседа касалась ситуации на Донбассе, в частности нового перемирия. В ОП сообщали, что обсуждалось разминирование, разведение сил и средств и открытие новых КПВВ.

С тех пор штаб ООС сообщал о небоевых потерях и подчеркивал, что украинские военные соблюдают режим тишины, но готовы в случае угрозы жизни дать врагу достойный ответ.

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