В центре Киева прошла акция памяти Гонгадзе

Участники акции хотят напомнить властям о необходимости расследования убийств украинских журналистов.

Фото: Макс Требухов

Cегодня в центре Киева журналисты и правозащитники провели акцию памяти Георгия Гонгадзе и всех погибших в Украине журналистов.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Участники акции целью "напомнить власти о необходимости расследования этих дел".

"К сожалению, смерть Гонгадзе - не единственное насильственное преступление против журналистов. За годы независимости в Украине было убито почти 70 журналистов. Виновники в большинстве случаев - не названы. Мы собираемся, чтобы напомнить властям о необходимости эффективного и прозрачного расследования этих дел", - отметили организаторы акции.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 16 сентября на Крещатике открыли мемориальную доску Гонгадзе.

Гонгадзе похитили в ночь с 16 на 17 сентября 2000 года. В ноябре обезглавленное тело журналиста нашли в Таращанском лесу, в 70 километрах от Киева. Останки журналиста похоронили только весной 2016 года.

Исчезновение и убийство Гонгадзе спровоцировало широкий общественный резонанс, в Украине прошли широкомасштабные акции протеста "Украина без Кучмы", в ходе которых протестующие обвиняли тогдашнего президента и его ближайшее окружение в исчезновении журналиста и требовали отставки президента.

В 2009 году по обвинению в убийстве задержали экс-начальника МВД Алексея Пукача, в 2013 году

суд приговорил его к пожизненному заключению. В деле об убийстве Гонгадзе также осудили бывших сотрудников МВД Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова, они получили по 12 и 13 лет тюрьмы.

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