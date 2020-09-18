Пленум Верховного Суда принял заявление относительно "пленок ОАСК", записанных в кабинете Вовка

Пленум Верховного суда принял заявление по поводу записей, сделанных в кабинете главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Пленум "вынужден констатировать, что судебной власти нанесен значительный вред от содержания записей", сделанных, по информации НАБУ, в кабинете главы Окружного административного суда города Киева . Об этом сообщили на официальной странице Верховного суда в Facebook.

"Это несет в себе риск серьезного нарушения ценностей, на которых строится независимый и справедливый суд, и сводит на нет ежедневные усилия тысяч судей по повышению доверия граждан к суду", - отмечается в заявлении.

Пленум ВС обратился ко всем судьям с призывом демонстрировать своими действиями и поступками высокие стандарты правосудия, беспристрастность в принятии решений.

Напомним, 17 июля стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, еще пятерым судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Им инкриминировали создание преступной организации и захвата власти.

Позже руководитель аппарата ОАСК вернул Офису генерального прокурора неврученное подозрение главе суда и еще четырем судьям суда. В суде заявили, что подозрения были объявлены не по правилам, а "оставлены на стуле".

После этого НАБУ объявило в розыск голову ОАСК, его заместителя, трех судей и двух экс-членов ВККС.

Вовк написал в фейсбуке, что находится в Украине и готов прийти на допрос после того, как ему законно передадут повестку. Аналогичное заявление сделал ОАСК относительно других объявленных в розыск судей.

1 сентября Национальное антикоррупционное бюро обнародовало новые материалы так называемых пленок Окружного административного суда города Киева , касающихся возможных связей главы ОАСК Павла Вовка с Высшим советом правосудия.

По данным следствия, воплощая план захвата государственной власти, глава ОАСК использовал свой широкий круг связей в этих органах.

Так, глава ОАСК мог организовать подачу поддельных жалоб в ВРП не только на неподконтрольных ему судей из ОАСК, но и на судей всех инстанций, которые выносили «неудобные» для него решение, в т.ч. на судей Верховного Суда.

18 сентября Высший антикоррупционный суд продлил срок предварительного расследования по делу так называемых "пленок Окружного административного суда".