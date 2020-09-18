Тихановская заявила в ООН, что ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства

Оппозиционер Светлана Тихановская считает, что ситуация в Беларуси требует немедленного международного вмешательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Тихановской во время дебатов по Беларуси в Совете ООН по правам человека.

"Мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих умерли", - сказала оппозиционер.

Тихановская призвала допустить в Беларусь специального докладчика ООН .

Политик также подтвердила готовность оппозиции вести переговоры с властью и искать пути мирного разрешения кризиса.

Постоянный представитель Беларуси Юрий Амбразевич требовал остановить трансляцию ее выступления.

"Я снова прошу прекратить трансляцию видео, не имеющего отношения ни по сути, ни по процедурной стороне к событию, которое происходит сегодня здесь, в стенах Совета ООН по правам человека. Выступление отдельно выбранных граждан Республики Беларусь не может считаться приемлемым. Просьба прекратить трансляцию видео Светланы Тихановской", - заявил Амбразевич.

Напомним, сегодня спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин во время дебатов в Женеве заявила о возможности появления "очередного железного занавеса" в Европе в связи с заявлением Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей.

Ранее сообщалось, что Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае мирной передачи власти.