Юрченко объявили подозрение в получении взятки и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды (обновлено)

Для нардепа будут просить арест с возможностью залога в 6,5 млн грн.

Юрченко объявили подозрение в получении взятки и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды (обновлено)
Олександр Юрченко
Фото: ukrop.party

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу "Слуги народа" Александру Юрченко и ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook.

"Благодарна прокурорам САП за качественную подготовку дела и умение в сжатые сроки анализировать сложные материалы", - отметила генпрокурор.

Венедиктова также сообщила, что "с нарушителями закона разговор короткий".

"И мы с первого дня его проводим в одном тоне - нулевая толерантность, но реакция генерального прокурора происходит на профессионально подготовленные материалы уголовного производства, представленного на изучение. Сейчас принимаются меры по реализации этих решений", - заявила Венедиктова.

Обновление. В пресс-службе Офиса генпрокурора озвучили статьи, по которым Юрченко объявлено подозрение. Это получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины).

По данным следствия, Юрченко завуалированно требовал передать через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долларов для подкупа нардепов-членов комитета.

Обновление 18:00. Прокуроры САП и детективы НАБУ после вручения подозрения допросили нардепа Юрченко и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения.

Пресс-служба САП сообщает, что антикоррупционные органы будут просить суд взять Александра Юрченко под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн.

Напомним: о том, что Юрченко якобы причастен к вымогательству взятки, несколько дней назад сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По словам журналиста Юрия Бутусова, НАБУ поймало Александра Юрченко и его помощника Ивана Фищенко на взятке, которую те якобы планировали получить за продвижение законопроекта. К ним будто бы обратился инвестор, заявивший о намерении построить мусороперерабатывающий завод. И предложил внести поправки в законодательство, чтобы предоставить компании "зеленый тариф". За это Фищенко якобы требовал 13 тысяч долларов.

3 августа в компании согласились выплатить взятку. Через несколько дней Юрченко зарегистрировал правки от себя лично в законопроект № 2207-1 "Об управлении отходами".

6 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по делу о взяточничестве.

14 августа стало известно, что Александр Юрченко решил добровольно выйти из фракции "Слуга Народу" на время расследования дела о якобы взяточничестве со стороны его помощника.

15 сентября Ирина Венедиктова пришла в парламент и заявила, что, прежде чем подписать подозрение, она должна знать время, место, способ обсуждения неправомерной выгоды.

"Единственными фактическими обстоятельствами, которые можно назвать доказанными, является факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных предложений изменений, обещание нардепа передать их на обработку юриста", - заявила Венедиктова.

Она заявила, что без установления факта использования служебного положения и факта получения взятки сообщить о совершении преступления невозможно.

В НАБУ обратились к Венедиктовой с просьбой подписать подозрение, отметив, что проводили спецоперацию с детективом под прикрытием, в ходе которой выяснилась вероятная причастность нардепа к коррупции.

15 сентября ВАКС арестовал помощника Юрченко с альтернативой залога в 1,5 млн гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"
Украинцам без прививок запретят работать и учитьсяУкраинцам без прививок запретят работать и учиться
На Херсонщине в ПЦУ перешел архимандрит УПЦ МПНа Херсонщине в ПЦУ перешел архимандрит УПЦ МП
Украина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничникамиУкраина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничниками
В мире назревает Великая депрессия - ООНВ мире назревает Великая депрессия - ООН
Блок рекламы


Похожие новости
Юрченко официально исключили из фракции "Слуга народа"Юрченко официально исключили из фракции "Слуга народа"
Помощник нардепа Юрченко вышел из СИЗО, - СМИПомощник нардепа Юрченко вышел из СИЗО, - СМИ
Офис президента: "Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады"Офис президента: "Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады"
Венедиктова подписала подозрение нардепу «Слуги народа» Юрченко (обновлено)Венедиктова подписала подозрение нардепу «Слуги народа» Юрченко (обновлено)
ВАКС арестовал помощника нардепа Юрченко (обновлено)ВАКС арестовал помощника нардепа Юрченко (обновлено)
В Офисе президента прокомментировали выход Юрченко из фракции "Слуга народа"В Офисе президента прокомментировали выход Юрченко из фракции "Слуга народа"
НАБУ проводило спецоперацию с детективом "под прикрытием" в деле о вероятном взяточничестве нардепа ЮрченкоНАБУ проводило спецоперацию с детективом "под прикрытием" в деле о вероятном взяточничестве нардепа Юрченко
Генпрокурор Венедиктова пришла в Верховную Раду из-за обвинений нардепа Юрченко во взяточничестве (дополнено)Генпрокурор Венедиктова пришла в Верховную Раду из-за обвинений нардепа Юрченко во взяточничестве (дополнено)
Марш протеста в Минске: силовики задержали более 400 человек (обновлено)Марш протеста в Минске: силовики задержали более 400 человек (обновлено)
В Чехии объявили о второй волне заболевания COVID-19В Чехии объявили о второй волне заболевания COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости