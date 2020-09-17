Европарламент призвал остановить "Северный Поток-2" и ввести санкции из-за отравления Навального

Европейский парламент принял резолюцию, призывающую остановить строительство газопровода "Северный Поток-2", а также ввести санкции против роSSийских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Euronews.

За документ проголосовали 532 депутата, 84 выступили против, 72 - воздержались.

"Политические убийства и отравления в РоSSии являются системными инструментами режима, намеренно нацеленными на оппозицию", - говорится в резолюции.

Также в документе прописано, что должно быть проведено международное расследование обстоятельств отравления Навального, пострадавшего от боевого яда группы "Новичок".

Евродепутаты призвали РФ не уклоняться от участия в этом расследовании.

Европарламент обратился в руководящие органы ЕС с призывом принять новые ограничительные меры в отношении роSSийских властей и усилить взаимодействие с гражданским обществом. Речь идет, в частности, о механизме санкций в отношении старых и новых фигурантов расследований Фонда борьбы с коррупцией. Евродепутаты предлагают найти и заморозить их активы в Европе.

Кроме того, парламентарии призывают ввести европейский аналог американского списка санкций "Список Магнитского" для лиц, причастных к нарушениям прав человека.

Также в резолюции говорится о том, что ЕС следует пересмотреть политику в отношении Москвы и держать курс на изоляцию РоSSии на международной арене.

Напомним, вчера в правительстве РФ признали, что отравление Навального ударило по экономике РоSSии. Москва ждет возможности выйти на рынок еврооблигаций, но не делает этого из-за того, что над ней нависла угроза санкций.

Ранее сообщалось, что 20 августа роSSийский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом "токсическое отравление". Навальный не пришел в себя и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. РоSSийские врачи отрицали отравление Навального.

9 сентября Die Zeit сообщила, что результаты анализов, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, свидетельствуют, что роSSийского оппозиционера Алексея Навального отравили новым, более смертоносным видом боевого нервно-паралитического вещества "Новичок".

Вероятно, Навальный должен был умереть еще в самолете, но его удалось спасти, потому что пилот решил экстренно посадить самолет.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. Врачи ожидают, что физически он сможет восстановиться на 90%.