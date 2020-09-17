В Раде назвали сроки получения Украиной очередного транша МВФ

Отмечается, что Украина выполнила большинство структурных маяков для его получения.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прогнозирует получение Украиной очередного транша МВФ в декабре этого года.

Об этом он сказал в среду, 16 сентября, в эфире "Українського радіо".

"Есть надежда на то, что наша переговорная команда добьется успеха, и мы получим транш в декабре", - сказал Гетманцев.

Он также отметил, что Украина выполнила большинство структурных маяков для его получения.