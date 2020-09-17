В Раде назвали сроки получения Украиной очередного транша МВФ
Отмечается, что Украина выполнила большинство структурных маяков для его получения.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прогнозирует получение Украиной очередного транша МВФ в декабре этого года.
Об этом он сказал в среду, 16 сентября, в эфире "Українського радіо".
"Есть надежда на то, что наша переговорная команда добьется успеха, и мы получим транш в декабре", - сказал Гетманцев.
Он также отметил, что Украина выполнила большинство структурных маяков для его получения.
Напомним, 21 августа постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о намерении Международного валютного фонда (МВФ) продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Вместе с тем, по его словам, дата следующего визита новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований фонда, еще не определена.