В Раде назвали сроки получения Украиной очередного транша МВФ

Отмечается, что Украина выполнила большинство структурных маяков для его получения.

В Раде назвали сроки получения Украиной очередного транша МВФ
Фото: economica.com.ua

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прогнозирует получение Украиной очередного транша МВФ в декабре этого года.

Об этом он сказал в среду, 16 сентября, в эфире "Українського радіо".

"Есть надежда на то, что наша переговорная команда добьется успеха, и мы получим транш в декабре", - сказал Гетманцев.

Он также отметил, что Украина выполнила большинство структурных маяков для его получения.

Напомним, 21 августа постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о намерении Международного валютного фонда (МВФ) продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Вместе с тем, по его словам, дата следующего визита новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований фонда, еще не определена.

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