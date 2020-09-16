В НАБУ заявили о "манипуляциях" в выступлении генпрокурора Венедиктовой перед Радой

Бюро привело несколько таких примеров из выступления Венедиктовой.

В НАБУ заявили о "манипуляциях" в выступлении генпрокурора Венедиктовой перед Радой
Фото: Макс Требухов

Национальное антикоррупционное бюро заявляет о манипуляциях в выступлении генерального прокурора Ирины Венедиктовой в Верховной Раде 15 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Так, отмечается, что Венедиктова заявила, что не получила от НАБУ материалов относительно судей Окружного админсуда Киева, которые она запрашивала. В Бюро же, наоборот, заявляют, что направили генпрокурору все необходимые документы, однако реакции на них не получили.

"23 июля 2020 года НАБУ и САП направили генеральному прокурору и его заместителю проекты ходатайств об отстранении шестерых судей ОАСК от осуществления правосудия, о разрешении на задержание, арест и содержание под стражей. Реакции генпрокурора не было, а ее заместитель сообщил НАБУ о невозможности рассмотрения таких ходатайств, поэтому НАБУ повторно обратилось к генеральному прокурору 31 июля 2020 года. После чего генпрокурор направила в НАБУ письмо о необходимости предоставления дополнительных материалов в обоснование поданных проектов ходатайств. По результатам изучения доказательств (в том числе материалов НСРД), объем которых составил более 5 томов, генпрокурор подписала ходатайство об отстранении судей", - отметили в НАБУ.

В Бюро подчеркнули, что до передачи дела от СБУ в НАБУ, в июле 2017 года, материалы расследования фактически более года физически находились в Офисе генпрокурора.

Также НАБУ приводит в пример манипуляции заявление Венедиктовой по обвинению нардепа Александра Юрченко во взяточничестве. Так, генпрокурор отметила, что "без установления факта использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды, сообщить кому-либо о совершении такого должностного преступления невозможно". А материалы, которые она получила, не содержат таких сведений.

В НАБУ отметили, что 15 сентября 2020 года Бюро повторно предоставило Офису Генерального прокурора все имеющиеся материалы уголовного производства.

Напомним, 15 сентября генпрокурор Венедиктова пришла в Верховную Раду из-за обвинений нардепа Юрченко во взяточничестве. По ее словам, пока что нет установленного факта использования служебного положения и получения взятки. 14 августа стало известно, что Юрченко решил добровольно выйти из фракции "Слуга Народа" на время расследования дела о якобы взяточничестве со стороны его помощника.

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