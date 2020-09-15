НАБУ проводило спецоперацию с детективом "под прикрытием" в деле о вероятном взяточничестве нардепа Юрченко

Национальное антикоррупционное бюро призывает генпрокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение действующему народному депутату.

В пресс-службе НАБУ не называют имени парламентария, однако из обнародованных материалов понятно, что речь идет об Александре Юрченко из фракции "Слуга народа".

В Бюро отметили, что направили Венедиктовой проект сообщения о подозрении, однако по состоянию на 15 сентября письма остались без ответа, что делает невозможным привлечение к ответственности участников процесса.

Сообщается, что летом 2020 года НАБУ получило информацию о существовании организованной группы, участники которой получают взятки за использование своих полномочий и обязанностей народных депутатов. НАБУ разработало спецоперацию и включило в ее состав детектива под прикрытием.

"В рамках операции детектив «под прикрытием» в роли представителя промышленной компании познакомился с одним из участников группировки и сообщил ему, что условием инвестирования в Украине является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов. С этой целью участник преступления знакомит детектива с народным депутатом Украины, который в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов-членов Комитета", - говорится в сообщении.

В середине июля детектив передал первую часть взятки посреднику. 26-27 августа соучастники планировали получить следующую часть средств.

"Из-за обстоятельств, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания", - добавили в Бюро.

В НАБУ заявили, что в рамках расследования собраны доказательства для сообщения о подозрении народному депутату Украины в совершении преступлений, предусмотренных ст.368 УК и ч.4 ст. 27 ч.4 ст. 369 УК Украины.

Такое подозрение может подписать только генпрокурор. Детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП, по предварительной договоренности с руководством Офиса генерального прокурора 10.09.2020 в 12 час. 20 мин. прибыли в ОГП с целью внесения сведений в ЕРДР относительно возможного совершения народным депутатом Украины уголовного преступления, а также подписания ряда ходатайств о проведении следственных действий в отношении него.

Также был предоставлен проект сообщения о подозрении, справка о собранных доказательствах и материалы уголовного производства, подтверждающие обоснованность подозрения.

С 12 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин. прокуроры ОГП изучали предоставленные материалы, после чего, по результатам проведения ряда совещаний, в том числе и с участием руководства Национального бюро, руководитель департамента Офиса генерального прокурора сообщил, что он не видит достаточных оснований для доклада генеральному прокурору о необходимости внесения сведений о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в ЕРДР", - добавили в НАБУ.

Около 21 ч. 00 мин. было проведено совещание с участием генерального прокурора, первого заместителя директора Национального бюро и руководителя департамента ОГП. По результатам совещания решение о внесении сведений в ЕРДР принято не было.

10 сентября 2020 года лицу-посреднику (неофициальному помощнику действующего нардепа) было сообщено о подозрении по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины. Также генеральному прокурору был направлен проект подозрения относительно действий нардепа.

11 сентября 2020 года НАБУ повторно направило в ОГП письмо о необходимости внести сведения в ЕРДР относительно действий нардепа, однако по состоянию на 15.09.2020 ответа не получено.

Напоминаем, о том, что Юрченко якобы причастен к вымогательству взятки, несколько дней назад сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По словам журналиста Юрия Бутусова, Александра Юрченко и его помощника Ивана Фищенко поймало НАБУ на взятке, которую те якобы планировали получить за продвижение законопроекта. К ним якобы обратился инвестор, который заявил о намерении построить мусороперерабатывающий завод. И предложил внести поправки в законодательство, чтобы предоставить компании "зеленый тариф". За это Фищенко якобы требовал 13 000 долларов.

3 августа в компании согласились выплатить взятку. Через несколько дней Юрченко зарегистрировал правки от себя лично в законопроект № 2207-1 "Об управлении отходами".

6 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по делу о взяточничестве.

14 августа стало известно, что Александр Юрченко решил добровольно выйти из фракции "Слуга народа" на время расследования дела о якобы взяточничестве со стороны его помощника.

15 сентября Ирина Венедиктова пришла в парламент и заявила, что прежде чем подписать подозрение, она должна знать время, место, способ обсуждения неправомерной выгоды.

"Единственными фактическими обстоятельствами, которые можно назвать доказанными,является факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных предложений изменений, обещание нардепа передать их на обработку юриста", - заявила Венедиктова.

Она заявила, что без установления факта использования служебного положения и факта получения взятки сообщить о совершении преступления невозможно.