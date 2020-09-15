ГУД просит увеличить финансирование из бюджета на свои медучреждения до 1 млрд гривен

Это свыше чем на 200 млн больше, чем в этом году.

ГУД просит увеличить финансирование из бюджета на свои медучреждения до 1 млрд гривен
Фото: KP.UA

Государственное управление делами просит выделить больше средств из госбюджета на медицину в подчиненных ему учреждениях, предназначенных для лечения топ-чиновникив.

В бюджетном запросе ГУД и в проекте бюджета предусмотрено выделить 1 млрд гривен по программе "Предоставление медицинских услуг медицинским учреждениям". Это свыше чем на 200 млн гривен больше, чем в этом году, сообщает организация State Watch.

"Целью указанной бюджетной программы является предоставление медицинской помощи лицам, охраняемым государством, народным депутатам, членам Кабмина, работникам Офиса президента, аппарата ВРУ и других государственных органов", - отметили в организации.

При этом в 2022 году ГУД также прогнозирует расходы на медицину на уровне 1 млрд грн по этой же программе, а в 2023-м - до 1,1 млрд грн.

В системе ГУД медицинские услуги предоставляют четыре заведения: "Феофания", Поликлиника №2, Научно-практический центр профилактической и клинической медицины и Центр превентивной медицины.

Почти половину запрашиваемых средств - 482 млн грн - ГУД предлагает выделить больнице "Феофания".

Научно-практическому центру профилактической и клинической медицины и Поликлинике №2 предлагают финансирование на сумму 332,9 млн грн. Центру превентивной медицины ГУД бюджетным запросом предусмотрено 20,5 млн грн.

"В целом на оплату труда и начисления к ней ГУД планирует потратить 775,6 млн грн, 409 млн из которых - работникам "Феофании". При проведении расчетов ГУД исходило из запланированного размера минимальной заработной платы на 2021 год: 6 и 6,5 тыс. грн", - добавили в организации.

На оборудование и инвентарь планируется потратить 19,9 млн гривен, на медикаменты, перевязочные материалы - 60,4 млн гривен, на продукты питания - 5,3 млн гривен, на командировки - свыше 600 тыс. гривен.

Таким образом, ГУД просит увеличить финансирование из государственного бюджета напрямую, ведь подчиненные ему медучреждения не хотят участвовать во втором этапе медреформы и подписывать договора с Национальной службой здоровья. Это означает, что люди с направлением от своих семейных врачей не могут получить медпомощь в этих заведениях на общих условиях, когда за полученные пациентом услуги платит НСЗУ.

Напомним, что в январе 2020 года Владимир Зеленский подписал указ "Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами".

Президент поручил Кабинету Министров и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания".

В мае 2019 года правительственный комитет по экономическим вопросам поддержал законопроект №10231, выводящий медицинские учреждения в подчинении ГУД и Нацакадемии медицинских наук из процесса трансформации системы здравоохранения. Решение было принято при личном содействии главы комитета, первого вице-премьера Степана Кубива.

В Минздраве, который тогда возглавляла Ульяна Супрун, настаивали на том, что ведомственные медицинские учреждения, в частности депутатская больница "Феофания", должны перейти на принцип "деньги идут за пациентом».

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