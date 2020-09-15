В Украину из Беларуси пытаются попасть более тысячи хасидов

Белорусские пограничники сообщают о присутствии в пунктах пропуска на границе с Украиной более 1,5 тыс. евреев-хасидов.

Фото: mvs.gov.ua

В одном из пунктов пропуска в Черниговской области фиксируется прибытие групп иностранных граждан, которые несмотря на ограничения въезда пытаются попасть в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба МВС Украины.

Отмечается, что с представителями иностранцев встретился глава Пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Он предупредил их об ответственности в случае нарушения границы.

"Сейчас ГПСУ задействовала резервы ведомства и организовала взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. Ситуация остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Как отмечает БЕЛТА, белорусские пограничники сообщают о присутствии в пунктах пропуска на границе с Украиной более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые планировали попасть в Украину в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю.

Напомним, что в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральную власть не допустить приезда хасидов в Умань, так как это может ухудшить эпидситуацию в стране. Он призвал вмешаться в ситуацию президента.

Правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана.

На время паломничества хасидов в Умань в городе с 15 до 21 сентября усилили карантин. Район паломничества обустроили КПП, запрещены массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории.

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