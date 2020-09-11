В финансовом комитете ВР допускают отставку Марченко

Финансовый комитет Верховной Рады может поднять вопрос об ответственности министра финансов Сергея Марченко, а также инициировать вопрос о его отставке.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на главу комитета Даниила Гетманцева ("Слуга Народа") и заместителя главы комитета Ярослава Железняка ("Голос").

"В среду мы заслушали министра финансов, было много вопросов, комитет не принимал никаких решений, но обычно во время заслушивания какого-либо чиновника, главы ведомства или Нацбанка комитет выдает какое-то решение. Оно может быть рекомендательного характера (то есть обращаем внимание, что нужно исправить 3-4 ошибки) или законодательного (нужно внести изменения в закон). Иногда это могут быть рекомендации уволить какое-то должностное лицо", - заявил Железняк.

Во время заседания комитета Верховной Рады 9 сентября, на котором присутствовал Марченко, Гетманцев заявил о политической ответственности министра.

По итогам отчета Марченко члены комитета заявили о необходимости получить письменные ответы от Минфина на ряд вопросов, после чего парламентарии примут решение.

Напомним, в начале сентября первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявлял, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку.