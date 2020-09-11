В финансовом комитете ВР допускают отставку Марченко

Решение планируют принять по итогам отчета Минфина.

В финансовом комитете ВР допускают отставку Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко
Фото: 112

Финансовый комитет Верховной Рады может поднять вопрос об ответственности министра финансов Сергея Марченко, а также инициировать вопрос о его отставке.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на главу комитета Даниила Гетманцева ("Слуга Народа") и заместителя главы комитета Ярослава Железняка ("Голос").

"В среду мы заслушали министра финансов, было много вопросов, комитет не принимал никаких решений, но обычно во время заслушивания какого-либо чиновника, главы ведомства или Нацбанка комитет выдает какое-то решение. Оно может быть рекомендательного характера (то есть обращаем внимание, что нужно исправить 3-4 ошибки) или законодательного (нужно внести изменения в закон). Иногда это могут быть рекомендации уволить какое-то должностное лицо", - заявил Железняк.

Во время заседания комитета Верховной Рады 9 сентября, на котором присутствовал Марченко, Гетманцев заявил о политической ответственности министра.

По итогам отчета Марченко члены комитета заявили о необходимости получить письменные ответы от Минфина на ряд вопросов, после чего парламентарии примут решение.

Напомним, в начале сентября первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявлял, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
Вследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военныйВследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военный
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
Блок рекламы


Похожие новости
Налоговым должникам хотят запретить выезд из Украины. Законопроект уже в КомитетеНалоговым должникам хотят запретить выезд из Украины. Законопроект уже в Комитете
Сытник: в отставку не уйдуСытник: в отставку не уйду
Под Кабмином собрался митинг за отставку министра образования и науки ШкарлетаПод Кабмином собрался митинг за отставку министра образования и науки Шкарлета
Министр иностранных дел Польши Чапутович ушел в отставкуМинистр иностранных дел Польши Чапутович ушел в отставку
Посол Беларуси в Словакии, который поддержал мирных протестантов, подал в отставкуПосол Беларуси в Словакии, который поддержал мирных протестантов, подал в отставку
Нардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговойНардеп Дубинский опубликовал суммы налоговых “скруток” за июнь и призвал отправить в отставку глав Минфина и налоговой
Шмыгаль ждет денег от ЕС, несмотря на отставку СмолияШмыгаль ждет денег от ЕС, несмотря на отставку Смолия
Порошенко связывает отставку Смолия с давлением людей КоломойскогоПорошенко связывает отставку Смолия с давлением людей Коломойского
Премьер-министр Франции подал в отставкуПремьер-министр Франции подал в отставку
В МВФ отреагировали на отставку СмолияВ МВФ отреагировали на отставку Смолия
Последние новости
Подгружаем последние новости