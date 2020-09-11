Лукашенко приедет на встречу с Путиным 14 сентября
Пока что подписание официальных документов не планируется.
В шестой раз провозглашенный президентом Беларуси Александр Лукашенко приедет в Москву на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря Путина.
"Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", - заявил пресс-секретарь роSSийского президента.
При этом он отрицал, что планируется подписание каких бы то ни было соглашений между Лукашенко и Путиным.
Также, по его словам, не ожидается пресс-конференции.
Напомним, что Путин договорился встретиться с Лукашенко еще в конце августа. Также в Минск летал роSSийский премьер Михаил Мишустин. На переговорах последний заявил, что с Лукашенко удалось "достичь прогресса относительно Союзного государства" - надгосударственного объединения РФ и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.
Лукашенко заявил Мишустину, что белорусские силовики якобы "перехватили разговор Варшавы с Берлином", в котором говорилось о "заговоре" в отравлении Навального с целью дискредитации РФ.