Лукашенко приедет на встречу с Путиным 14 сентября

Пока что подписание официальных документов не планируется.

В шестой раз провозглашенный президентом Беларуси Александр Лукашенко приедет в Москву на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря Путина.

"Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", - заявил пресс-секретарь роSSийского президента.

При этом он отрицал, что планируется подписание каких бы то ни было соглашений между Лукашенко и Путиным.

Также, по его словам, не ожидается пресс-конференции.

Напомним, что Путин договорился встретиться с Лукашенко еще в конце августа. Также в Минск летал роSSийский премьер Михаил Мишустин. На переговорах последний заявил, что с Лукашенко удалось "достичь прогресса относительно Союзного государства" - надгосударственного объединения РФ и Беларуси с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.