Деркач пригрозил "шокирующими разоблачениями" в ответ на санкции США

Он также заявил, что намерен защищать свои интересы в суде.

Народный депутат Украины Андрей Деркач назвал введение против него американских санкций актом мести и пообещал обнародовать "новые шокирующие факты", которые якобы доказывают коррупцию в Соединенных Штатах.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Коротко объясню временное наложение так называемых санкций казначейством США . Реванш представителей "Демокоррупции" в лице Байдена, Кента и Квиена. Реванш является неотъемлемой частью их регулярной деятельности против украинских следователей, журналистов и экспертов, которые раскрывают все больше и больше международных коррупционных схем", - сообщил Деркач.

"В начале следующей недели выйду на пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения "Демокоррупции". Из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции информация о санкциях опубликована сегодня. "Демокорупционеры" очень боятся. Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено, подкреплено цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс-конференции не стану: на кону - государственная независимость и суверенитет Украины", - отметил он.

Деркач также заявил, что намерен защищать свои интересы в суде.

Напомним, что Министерство финансов США сегодня

ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Ранее Деркач заявлял о якобы вмешательстве бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в дела Украины и собирал на него компромат.

В мае Деркач обнародовал записи разговоров якобы пятого президента Украины Порошенко, которые, по его словам, "свидетельствуют о внешнем управлении Украиной".

Порошенко назвал "пленки Деркача" спецоперацией против стратегических отношений с Америкой. А глава контрразведки США заявил, что РоSSия использует нардепа Деркача для очернения Байдена.

В штабе Байдена отреагировали на "пленки Деркача" и подчеркнули, что записи на них "полностью отредактированы".