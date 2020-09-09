Антон Родненков Мария Колесникова, вероятно, будет освобождена

Один из лидеров белорусской оппозиции, Мария Колесникова, вероятно, будет освобождена. Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявили представители Координационного совета Республики - Антон Родненков и Иван Кравцов, которые ранее перешли украинскую границу.

По их словам, белорусские силовики, провалив спецоперацию по выдворению Колесниковой в Украину, оказались в сложной ситуации.

"Они сами себя загнали в тупик. Выдворить ее сейчас в другую страну - абсурдно, странно и даже неловко. При этом задерживать ее по факту нарушения правил перехода границы тоже как-то странно. То есть они сейчас в сложной ситуации. Скорее всего, им все это тоже не нравится. Мы ожидаем освобождения Марии Колесниковой", - сказал Родненков.

Оппозиционеры также отметили, что даже в отсутствие Марии Колесниковой белорусский протест не захлебнется. Оппозиционеры отмечают: сейчас движение политически эволюционирует.

"Протесты децентрализованные. Они идут снизу. В этом смысле Мария Колесникова показывает свою приверженность тем общим целям, которые были провозглашены белорусским народом. Сам факт ее пребывания на территории Беларуси, даже при ограничении ее свободы, - это очень много. Более того, это показывает ее героизм, что еще больше делает ее лидером. У этого протеста нет лидеров. Протест принимает различные формы. Он эволюционирует", - считают Родненков и Кравцов.

В то же время, отвечая на вопрос LB.ua о том, может ли Мария Колесникова пойти на поводу у местного КГБ, согласиться на условия спецслужбы, Родненков и Кравцов однозначно назвали подобное "маловероятным".

Напомним, информация о том, что с Кравцовым и Родненковим была утрачена связь, появилась 7 сентября после сообщения о похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой в центре Минска. Утром 8 сентября государственное СМИ Беларуси БЕЛТА заявило, что Колесникову вроде бы задержали при попытке пересечь границу с Украиной. В белорусской пограничной службе также заявили, что она якобы пыталась сделать это незаконно.

В Государственной пограничной службе в комментарии LB.ua заявили, что Колесникова не прибывала в украинские пограничные пункты пропуска, а также, что Родненков и Кравцов проходили необходимые меры пограничного контроля.

СМИ сообщили, что Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее принудительно не отправили из Беларуси в Украину. О том, что Колесникова умышленно сделала невозможным свой выезд за границу, сообщил и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко: "Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси из-за того, что эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Он добавил, что Родненков и Кравцов также выехали из Беларуси не по своей воле.

Впоследствии в Госпогранслужбе Украины в комментарии LB.ua также сообщили, что представителей белорусского Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова Государственная пограничная служба пропустила на территорию Украины.