Зеленский присвоил Сумскому театру драмы и музыкальной комедии статус национального

Президент отметил, что государство должно больше поддерживать культуру, особенно театр.

Зеленский присвоил Сумскому театру драмы и музыкальной комедии статус национального
Фото: Офіс президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Сумскую область посетил Сумской областной академический театр драмы и музыкальной комедии им. М.С.Щепкина и присвоил ему статус национального.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Предоставление статуса национального - это не подарок от Президента или правительства. Это действительно справедливая и объективная оценка. Потому что вы, театр, это заслужили", - сказал глава государства.

Зеленский также прослушал фрагмент оперы "Запорожец за Дунаем" в исполнении музыкантов и ознакомился с историей и репертуаром театра.

Президент отметил, что государство должно больше поддерживать культуру, особенно театр.

"Сегодня мы предоставляем статус национального театра. Это - визитная карточка культурной Сумщины, поэтому я всю Сумскую область поздравляю, и Украину в целом поздравляю. Такие вещи власть должна поддерживать. Мне кажется, это прекрасная мотивация для всего коллектива театра", - сказал глава государства.

Напомним, вчера Зеленский отреагировал на разрушение скульптуры девочки с колосками у мемориала жертвам Голодомора. Президент требует скорейшего расследования инцидента.

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