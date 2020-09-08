Двое военных на Донбассе подорвались на мине

Раненые бойцы госпитализированы.

Двое военных на Донбассе подорвались на мине
Фото: Макс Требухов

Сегодня, 8 сентября, в Донецкой области в результате подрыва на мине двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое травмирование.

Об этом сообщает оперативно-тактическое командование "Восток".

"Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Напомним, 6 сентября в районе Новгородского на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Вечером 7 сентября стало известно, что один из военных, подорвавшихся на Донбассе, умер в реанимации.

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