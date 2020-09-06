Вследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военный

Боевики нарушили режим прекращения огня и прицельно обстреляли позиции военных возле Красногоровки в Донецкой области. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

"Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка", - говорится в сообщении.

В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил, который устранял последствия пожара на позиции. Ему оперативно оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что ВФ РФ направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020. Сегодняшний обстрел в очередной раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет целью достичь мира", - отметили в штабе .

Военные предупредили, что при следующем обстреле украинских позиций дадут противнику ответ из всех имеющихся сил и средств.

Это первый раненый боец с начала перемирия на Донбассе, которое объявили 27 июля. В штабе ООС сообщили, что пророSSийские боевики систематически нарушали договоренности, проводили минирование территории вблизи населенных пунктов, поставляли военную технику, обходя посты.

6 сентября Украина созвала внеочередное заседание Трехсторонней контактой группы после того, как главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы, близ Горловки. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.

Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные.

Командующий Операции Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что если боевики обстреляют территорию Украины, ВСУ дадут ответ.