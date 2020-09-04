Таможенная служба заявила об угрозах ее руководству

В последние дни руководство Государственной таможенной службы получает многочисленные сообщения с угрозами физической расправы. Все зафиксированные факты будут переданы в правоохранительные органы.

Сообщение об этом опубликовано на странице Государственной таможенной службы в фейсбуке.

"Вместе с прямыми угрозами в ход пошел саботаж. Мы фиксируем попытки искусственного задерживания грузов без надлежащего оформления. За ними стоят именно те, кто сейчас нервно ищет пути для незаконных «договоренностей» и личных выгодных условий, противоречащих законодательству. ... Мы будем требовать наказания для тех, кто ставит под угрозу безопасность наших коллег и хочет обойти Закон Украины в интересах собственного кармана", - заявляют в Таможенной службе.

Отмечается, что руководство ГТС делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, которую "пытаются расшатать создатели «серых» схем".

"Наша цель: привести работу всех участников отрасли к единым условиям. Исключений, вопреки угрозам и коррупционным схемам, не будет! Знайте: ваши ожидания напрасны! "Договориться» не получится!" - заявляют в Таможенной службе.

Напомним, 19 августа Кабмин изменил временного главу Таможенной службы. И.о. главы ГТС стал заместитель главы Андрей Павловский.

В апреле Кабмин уволил Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы.

15 мая Таможенная служба уволила руководителей половины таможен. Как отметил тогда министр финансов Сергей Марченко, кадровые изменения в Таможенной службе будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом с высококвалифицированными и добропорядочными сотрудниками.