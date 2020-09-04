?Украина призывает пересмотреть решение по "Северному потоку-2" после отравления Навального

Украина призвала международное сообщество ввести санкции против РоSSии и пересмотреть решение о строительстве газопровода "Северный поток - 2" в связи с отравлением роSSийского оппозиционера Алексея Навального боевым химическим веществом типа "Новичок".

Об этом во время брифинга заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Украина исходит из того, что сейчас наши партнеры и все те страны, которые оппонируют РФ , должны задействовать эффективные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики по строительству газопровода «Северный поток - 2»", - сказал он.

Глава МИД напомнил, что, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, подписантом которой является также и РоSSия, отравление человека с помощью нервно-паралитического вещества является использованием химического оружия и грубым нарушением международного права. Он также отметил, что это покушение на жизнь Навального не должно остаться безнаказанным.

"Это преступление не должно остаться безнаказанным. Поскольку события с 2014 года - а можно посмотреть и на ситуацию 2008 года, когда РоSSия напала на Грузию, - показывают, что безнаказанность лишь побуждает РФ к новым агрессивным действиям и новым преступлениям", - отметил Кулеба.

Напомним, 20 августа Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом "токсическое отравление". Он не пришел в себя и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на перевод Навального за границу на лечение, а 22 августа он был транспортирован в Германию.

Специалисты немецкой клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен. Позже лаборатория вооруженных сил Германии установила, что Навального отравили боевым веществом класса "Новичок". Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" и заявляли, что отравления не было.

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала заявление немецких специалистов и заявила, что Навальный стал жертвой преступления, потому что его "хотели заставить замолчать". Она сделала в отношении РоSSии жесткое заявление, но при этом выступила в защиту газопровода.