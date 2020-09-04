Встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД планируется в сентябре, - Кулеба

"План состоит в том, чтобы министры встретились после того, как встретятся советники".

Встреча министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РоSSия) планируется в сентябре, после встречи советников лидеров стран.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"План заключается в том, чтобы министры встретились после того, как встретятся советники лидеров "нормандского формата". По состоянию на сейчас встреча советников запланирована, ведется активная подготовка к ней. Буквально, сидя в Верховной Раде я время от времени отвлекался на переписку с коллегами по поводу подготовки к этой встрече. Потому как только советники встретятся, мы увидим, как пройдет эта встреча, будут ли результаты достигнуты, и я думаю, что если не произойдет на этой встрече ничего форс-мажорного, будут созданы условия и для встречи министров иностранных дел", - сказал Кулеба.

По его словам, главы МИД по-прежнему настроены на проведение этой встречи в сентябре.

"И я, и мои немецкий и французский коллеги настроены на проведение этой встречи в сентябре. И, насколько мне сообщили мои коллеги, которых я упомянул, роSSийский министр Сергей Лавров также не возражает против проведения такой встречи", - добавил Кулеба.

Напомним, встреча советников лидеров "нормандской четверки" была запланирована на 28 августа, однако позже ее перенесли на неопределенный срок. Причиной назвали командировку советника президента Франции. Впрочем, журналист Денис Казанский, привлеченный к работе Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе как представитель ОРДЛО, сообщил, что встреча будто бы была сорвана роSSийской стороной.

В Офисе президента Украины прокомментировали перенос встречи советников руководителей стран и отметили, что надеются на то, что до 10 сентября эта встреча состоится.