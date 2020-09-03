Приоритет для граждан - дороги. КМИС представил результаты опроса о "Большой стройке"

Ремонт и строительство дорог и школ, больниц и детских садов, стадионов и других объектов социальной инфраструктуры вызывают высокую поддержку украинцев.

Киевский международный институт социологии представил результаты исследования, посвященного национальной программе "Большая стройка".

По словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, рекордное число респондентов приветствуют реализацию инфраструктурных проектов. На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" Грушецкий сообщил, что за "Большую стройку" высказались 89,8% опрошенных.

Дальнейшему развитию инфраструктуры не должен мешать даже карантин, убеждены 85,2% респондентов.

Как показало исследование, из всех инициатив и программ Владимира Зеленского наибольшую поддержку вызывает прекращение огня на востоке Украины (80,6%) и "Большая стройка" (67%), а наименьшее - рынок земли (14%) и легализация азартных игр (12 %).

Большинство украинцев ассоциируют программу «Большая стройка» прежде всего с дорогами (72,4%).

Отвечая на вопрос, что в первую очередь должны строить и реконструировать по программе "Большая стройка", 49,2% респондентов назвали дороги, 35% - больницы, 26,3% - школы.

Исследование было проведено 6-19 августа 2020 года во всех областях Украины (за исключением АР Крым). Опрошено 2 049 человек.

Напомним, что основной задачей проекта "Большая стройка" является реконструкция или строительство 6,5 тыс. км дорог, 142 школ, 117 детских садов, 212 отделений экстренной медпомощи, 570 медлабораторий и 122 спортивных комплексов по всей стране.