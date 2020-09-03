Рада разблокировала ратификацию меморандума с ЕС на заем в 1,2 млрд евро

Депутаты не поддержали постановление об отмене ратификации.

Рада разблокировала ратификацию меморандума с ЕС на заем в 1,2 млрд евро
Фото: nus.org.ua

Верховная Рада Украины разблокировала ратификацию меморандума с Европейским Союзом на получение займа в 1,2 миллиарда евро.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Депутаты не поддержали постановление №0063 об отмене закона о ратификации соответствующего документа.

Постановление поддержали только 48 парламентариев из 226 необходимых для принятия решения.

Документ внесла в парламент внефракционный депутат Анна Скороход.

Напомним, 1 сентября Верховная Рада открыла четвертую сессию IX созыва. Как началась сессия - читайте в материале LB.ua "Рада: старт со скандала".

23 июля Украина подписала меморандум с Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. 1,2 млрд евро для Украины - это самый крупный транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, макрофинансовая помощь будет тратиться на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и продолжение структурных реформ.

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