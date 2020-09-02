Рада IX созыва за год в турборежиме приняла меньше законов, чем предшественники, - КИУ

В первый год работы народные депутаты Верховной Рады IX созыва (с 29 августа 2019 года по 29 августа 2020 года) приняли 264 закона, а депутаты VIII созыва (с 27 ноября 2014 года по 27 ноября 2015 года) - 330.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Также депутаты VIII созыва зарегистрировали больше законопроектов: 4,8 тыс. против 3,4 тыс. у депутатов IX созыва. Абсолютное же большинство проектов зарегистрировал Кабинет министров.

Количество проведенных пленарных заседаний у депутатов обоих созывов почти одинаково - 122 у депутатов VIII созыва и 117 у депутатов IX созыва.

"Даже в условиях турборежима количество принятых законов парламентом этого созыва ниже, чем у их предшественников. Пандемия и пребывание Верховной Рады фактически на карантине не имеет никакого отношения к низким показателям работы. Количество пленарных заседаний этого парламента и предыдущего - фактически одинаково. Единственное объяснение - турборежим оказался широко разрекламированным мифом", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, Верховная Рада девятого созыва начала работу 29 августа 2019 года. В тот же день было объявлено о создании монокоалиции "Слуги народа". В первый день работы нового парламента президент Владимир Зеленский пригрозил депутатам роспуском через год, если они не оправдают ожиданий. Вместе с тем президент выразил надежду, что ему этого делать не придется.

20 ноября Зеленский встречался с детьми на форуме "Украина растет вместе со мной" и тогда заявил, что "и этих депутатов уже пора менять".

В мае этого года Зеленский заявил, что не распустит Раду, пока "Слуга народа" будет голосовать за важные законопроекты.

31 августа, на внеочередном съезде президентской партии "Слуга народа" президент заявил, что оснований для роспуска Рады пока нет. Среди главных причин этого он назвал, в частности, то, что монобольшинство голосует за важные законопроекты. В том числе президент отметил, что бюджет на 2020 год был принят вовремя. Подробнее об этом читайте - в материале LB.ua "Бюджет-2020: в турборежиме и со скандалом".

Как начиналась третья сессия Рады IX созыва 1 сентября, читайте в материале LB.ua "Рада: старт со скандала".