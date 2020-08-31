В Киеве проходит внеочередной съезд "Слуги народа"

В Киеве в конференц-центре "Парковый" начинается внеочередной съезд партии "Слуга народа".

Об этом сообщила корреспондент LB.ua.

Перед началом мероприятия на входе всем выдают маски и меряют температуру.

На подходах стоят рамки-металлоискатели, усилена охрана по периметру в связи с ожиданием президента Владимира Зеленского.

Как сообщил глава партии Александр Корниенко, среди прочего, кандидаты в мэры на этом съезде представят программы "реального народовластия".

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Между тем у КВЦ "Парковый" собрались митингующие, которые заблокировали дорогу. Они требуют завершить проблемное строительство ЖК "Совские ставки" в Соломенском районе столицы.

Протестующие кричат: "Зеленский, выходи".

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Первым выступил глава партии Корниенко, открывший съезд.

Напомним, этот съезд изначально планировалось провести 21 августа, а потом - 29 августа. Затем "слуги народа" решили провести мероприятие в воскресенье, 30 августа, но перенесли на понедельник, 31 августа.

В программе съезда: выступление президента; речь главы партии Александра Корниенко; принятие решения об участии в местных выборах 2020 года; презентация соответствующей программы партии; представление кандидатов на должности мэров областных центров; представление кандидата в народные депутаты на довыборах по 208-му округу на Черниговщине.

В пресс-службе партии отметили, что в связи с карантином для журналистов действуют ограничения на аккредитацию: по одному человеку от издания и по одной съемочной группе от телеканала.