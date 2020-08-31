Под Радой почтили память гвардейцев, погибших у парламента пять лет назад

Родственники погибших утверждают, что ситуация с наказанием виновных до сих пор не сдвинулась с мертвой точки.

Возле Верховной Рады почтили память гвардейцев первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетьмана Петра Дорошенко: Игоря Дебрина, Дмитрия Сластникова, Александра Костины и Богдана Дацюка, которые 31 августа 2015 года во время охраны общественного порядка погибли от разрыва гранаты под зданием парламента.

Почтение памяти погибших 31 августа 2015 года под парламентом нацгвардейцев
Фото: Пресс-служба Верховной Рады
Почтение памяти погибших 31 августа 2015 года под парламентом нацгвардейцев

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

В мемориальном мероприятии приняли участие голова Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, народные депутаты Украины и руководство Нацгвардии.

Почтение памяти погибших 31 августа 2015 года под парламентом нацгвардейцев
Фото: Пресс-служба Верховной Рады
Почтение памяти погибших 31 августа 2015 года под парламентом нацгвардейцев

Вместе с родителями погибших присутствующие почтили память нацгвардейцев минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

"Самое трагичное, что погибли четыре молодых парня, которые отдали жизни даже не на Востоке, где идет война, а в центре нашего государства, на мирных улицах, на одной из главных площадей. Очень трудно об этом говорить", - заявил спикер парламента на брифинге после церемонии.

Почтение памяти погибших 31 августа 2015 года под парламентом нацгвардейцев
Фото: Пресс-служба Верховной Рады
Почтение памяти погибших 31 августа 2015 года под парламентом нацгвардейцев
Разумков отметил, что, по словам родственников нацгвардейцев, ситуация с наказанием виновных до сих пор не сдвинулась с мертвой точки.

"Один человек, обвиняемый в этих событиях, еще находится на свободе. Другое лицо затягивает максимально этот процесс, и уже не первый год мы не видим приговора суда", - отметил глава Верховной Рады.

Напомним, 31 августа 2015 года в результате столкновений у здания Верховной Рады и брошенной в правоохранителей гранаты погибли четверо нацгвардейцев.

Впоследствии глава МВД Арсен Аваков заявил, что взрывное устройство бросил 21-летний боец добровольческого батальона "Сичь".

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