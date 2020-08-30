Экснардеп Денисенко заявил, что его подозревают в избиении полицейского во время визита Зеленского в Днепр

Вручение подозрения состоялось после того, как машину Денисенко преследовали.

Бывшему народному депутату Андрею Денисенко вручили подозрение в избиении полицейского во время визита в Днепр президента Владимира Зеленского. Об этом экснардеп сообщил в Фейсбуке.

"В отношении меня открыто уголовное производство, выписано подозрение по ст. 345 ч. 2, ходатайство об избрании меры пресечения - домашнего ареста. Якобы я избил полицейского во время визита Зеленского в Днепр, хотя били и крутили именно меня", - написал Денисенко.

Он добавил, что вручение состоялось после преследования его автомобиля полицией.

"Меня преследовали две машины. Думал, что бандиты, а оказалось, что полиция. Причем, остановил их я, вот тогда обо всем и узнал", - рассказал Денисенко.

Экснардеп отметил, что ему не дали воспользоваться услугами адвоката: "Все происходит в выходные для того, чтобы закрыть рот, не дать собрать людей и быстро провести суд относительно меры пресечения, получить решение на обыски и изъятия". "

Инцидент с полицейским произошел 26 августа в Днепре во время мероприятий с участием президента Владимира Зеленского. Конфликт возник между местными активистами, полицией и службой охраны главы государства, вследствие чего, по словам Денисенко, была травмирована одна из активисток, ей как будто бы сломали ребро.

Позднее Управление Госохраны опровергло эти факты и заявило, что информация о том, что военнослужащие УГО якобы применили физическую силу к митингующим, является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации.