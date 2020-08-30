Умер бывший вице-премьер Виктор Тихонов

Тихонов умер в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко в оккупированном Симферополе. Причина смерти - воспаление легких.

На 72-м году ушел из жизни бывший вице-премьер правительства Николая Азарова, экс-посол Украины в Беларуси и экс-председатель Луганского облсовета, "регионал" Виктор Тихонов.

Об этом в Facebook сообщил экс-премьер Украины Виктор Азаров.

Информацию о смерти Тихонова подтверждают также источники LB.ua.

По информации собеседников нашего издания, Тихонов умер в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко в оккупированном Симферополе. Причина смерти - воспаление легких (близкие подозревают возможное заражение коронавирусом, но об этом неизвестно).

Виктор Тихонов трудовую деятельность начал слесарем Ворошиловградского тепловозостроительного завода.

В 1990-1994 гг. - народный депутат Украины I созыва.

В 1995 году Виктор Тихонов назначен на должность первого заместителя председателя Луганской областной государственной администрации, а в 1998 году он стал председателем Луганского областного совета. На этой должности проработал до 2006 года.

В марте 2010-го становится вице-премьер-министром Украины по вопросам региональной политики, а в декабре того же года назначен вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2011 году в должности Посла Украины отправлен в Республику Беларусь .

С ноября 2012 г. - народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, избранный по избирательному округу №113.

Напомним, 27 августа умер первый мэр Львова времен независимости Украины Василий Шпицер.