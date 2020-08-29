В Хабаровске более тысячи жителей вышли на антикремлевский митинг

В Хабаровске на площади Ленина более тысячи митингующих провели антикремлевскую акцию.

Они протестуют из-за реакции президента РФ Владимира Путина на региональный кризис, а также на отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет Reuters.

Протестующие скандировали: "Путин, выпей чаю", поскольку сообщалось о том, что в день отравления Навальный пил только чай.

Также участники акции выражают поддержку бывшему губернатору Сергею Фургалу, который арестован по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Митингующие считают это дело политически мотивированным.

Как пишет местное СМИ "DV Новости", мерия насчитала около 1200 протестующих.

Фото: dvnovosti.ru

Напомним, что 20 августа роSSийский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом - токсическое отравление. Навальный не очнулся и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" Навального и заявили, что отравления не было.

Специалисты клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен. В Кремле заявили, що немецкие врачи поторопились с выводами, и отказались начать уголовное расследование.

Однако немецкие врачи запросили в Болгарии данные об отравлении Емельяна Гебрева, который был отравлен агентами роSSийского ГРУ. Они предполагают, что Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена.

28 августа в клинике сообщили, что симптомы холинергического кризиса, вызванного подавлением холинэстеразы, уменьшаются. Навальный до сих пор пребывает в отделении интенсивной терапии в искусственной коме и на искусственной вентиляции легких. Состояние его здоровья остается серьезным, без острой опасности для его жизни.