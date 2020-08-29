Киевский метрополитен остановился на минуту по случаю Дня памяти защитников Украины

Для пассажиров прозвучал специальный сигнал.

Столичный метрополитен остановился на минуту, чтобы почтить память всех павших защитников Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

"Сегодня, ровно в 10.00, метрополитен остановится на 1 минуту - минуту памяти. Прозвучит сигнал для всех наших пассажиров. Так метрополитен присоединится к отмечанию Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - написал он.

Напомним, что День памяти защитников Украины был введен указом президента Владимира Зеленского от 24 августа 2019 года. Дата приурочена ко дню наибольших потерь украинской армии на Донбассе - 29 августа состоялся выход из окружения Иловайского котла.

В августе 2014-го роSSийские вооруженные силы вторглись на территорию Украины, чтобы предотвратить разгром боевиков "ДНР" и "ЛНР". В ночь с 23 на 24 августа границу перешли девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК. В результате враждебные силы достигли превосходства. В окружении в районе Иловайска оказались батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", батальон Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б".

Руководство АТО организовало переговоры с роSSийскими военными о безопасном выводе украинских военнослужащих. После трех дней обсуждений роSSийская сторона гарантировала "зеленый коридор", но 29 августа во время выхода из окружения украинские колонны были расстреляны в упор из тяжелого вооружения. Жертвами нападения стали 366 украинских военнослужащих, 429 человек получили ранения, 300 человек попали в плен. ВСУ потеряли вооружений и техники почти на 300 млн гривень.

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