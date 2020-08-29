Киевский метрополитен остановился на минуту по случаю Дня памяти защитников Украины

Столичный метрополитен остановился на минуту, чтобы почтить память всех павших защитников Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

"Сегодня, ровно в 10.00, метрополитен остановится на 1 минуту - минуту памяти. Прозвучит сигнал для всех наших пассажиров. Так метрополитен присоединится к отмечанию Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - написал он.

Напомним, что День памяти защитников Украины был введен указом президента Владимира Зеленского от 24 августа 2019 года. Дата приурочена ко дню наибольших потерь украинской армии на Донбассе - 29 августа состоялся выход из окружения Иловайского котла.

В августе 2014-го роSSийские вооруженные силы вторглись на территорию Украины, чтобы предотвратить разгром боевиков "ДНР" и "ЛНР". В ночь с 23 на 24 августа границу перешли девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК. В результате враждебные силы достигли превосходства. В окружении в районе Иловайска оказались батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", батальон Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б".

Руководство АТО организовало переговоры с роSSийскими военными о безопасном выводе украинских военнослужащих. После трех дней обсуждений роSSийская сторона гарантировала "зеленый коридор", но 29 августа во время выхода из окружения украинские колонны были расстреляны в упор из тяжелого вооружения. Жертвами нападения стали 366 украинских военнослужащих, 429 человек получили ранения, 300 человек попали в плен. ВСУ потеряли вооружений и техники почти на 300 млн гривень.