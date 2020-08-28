Для разрыва дипломатических отношений с Беларусью нет оснований, - Кулеба

Украина ставит на паузу организацию украинского-белорусского форума регионов, но не исключает возвращения белорусского посла.

Для разрыва дипломатических отношений с Беларусью нет оснований, - Кулеба
Фото: надано Дмитром Кулебою

Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Беларусью, она ставит на паузу любые официальные и дипломатические контакты до урегулирования ситуации внутри соседней страны.

Об этом во время брифинга сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. Он также сообщил, что в случае необходимости официальный Киев не исключает, что посол Украины в Беларуси после завершения консультаций может вернуться к работе в Минск.

"Мы все контакты ставим на паузу до стабилизации ситуации в Беларуси. Это также включает процесс подготовки форума в регионах. Мы не разрываем отношений с Беларусью, мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч между нашими странами. Однако для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований. Мы не планируем пока прибегать к этому шагу. Белорусский посол продолжает выполнять свои функции", - сообщил министр.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси, однако для стабилизации ситуации в соседней стране будет продолжать синхронизировать свои действия с США и ЕС. Вместе с тем Кулеба отмечает недопустимость любого внешнего давления на Беларусь, особенно со стороны РоSSии.

"МИД считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси, решение глубокого политического кризиса, который охватил страну. Прежде всего речь идет о вмешательстве РФ и ОДКБ, где РоSSия играет ведущую роль", - сказал он.

Напомним, что массовые акции протеста охватили Беларусь после президентских выборов, поскольку по официальным данным снова победил Александр Лукашенко. Почти сразу начались столкновения с силовиками, во время которых за несколько дней были задержаны по меньшей мере 7 тысяч человек. Задержание сопровождалось чрезмерным применением силы, а задержанных истязали в изоляторах.

Лукашенко считает фото пострадавших протестующих "постановочными кадрами" и запугивает белорусов "вводом войск НАТО".

Лукашенко также неоднократно заявлял, что украинцы якобы причастны к акциям протеста в Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провел бы еще одни выборы в Беларуси. В ответ на это Лукашенко поручил предупредить Зеленского и других президентов Европы об ответственности за "разжигание беспорядков", намекнув, что Украина якобы причастна к "финансированию" протестов.

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