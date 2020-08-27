Нардеп Яременко рассказал, зачем команда Кличко раздувала конфликт между жителями Троещины и Русановских садов (видео)

Народный депутат Богдан Яременко (на фото), комментируя ситуацию с протестами в июне с.г. жителей Русановских садов против строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода, заявил, что “из среды киевского мэра” Виталия Кличко продвигался тезис, что протестующие “препятствуют реализации интересов” жителей Троещины. При этом никаких планов строительства метро на Троещину у киевской власти нет, а жители подозревают, что проводимые ныне работы необходимы, чтобы обеспечить подъезд к прилегающей к Днепру местности, которую намереваются застроить.

Об этом народный депутат Богдан Яременко (215 округ, часть Деснянского и Днепровского районов Киева , фракция “Слуга народа”) рассказал в видеоинтервью корреспонденту KV .

“Это вопрос киевской коррупции, организации жизни в Киеве и сотрудничества власти и общины. В чем проблема и как ее понимают люди, которые там вышли на протест? В том, что киевская власть, не имея утвержденных официально планов, полного комплекта строительных документов, активно вбрасывает деньги в насыпку песка, бетонные работы. Идут огромные проплаты в строительство, но что строится? Община Русановских садов первой почувствовала большой обман, который делается киевской властью вокруг этого строительства. Власть очень педалирует открытие первой очереди автомобильного моста, но при этом развязка строится на Русановских садах. Но Русановские сады это тупик, глухой угол. Мост с Подола на Русановские сады не нужен и община задумалась, а зачем это делается? Не только, очевидно, для зарабатывания на строительных работах. Мы боимся, что речь идет об урочище Горбачиха, о других прилегающих к Днепру местах и о намерении их застроить. Так вот для будущих богатых жителей этого района необходим свой мост, свой удобный подъезд", – заявил Богдан Яременко.

По словам нардепа, уже на нынешнем этапе строительства моста разрушается инфраструктура Русановских садов, которую местные жители создавали за свои средства.

“Мне очень обидно, но из среды киевского мэра Виталия Кличко постоянно в СМИ и в общину продвигался тезис, что протестующие на Русановских садах 300 человек препятствуют реализации интересов 400-500 тыс. людей, которые живут на Троещине. И это вносило раскол между людьми. Мы чувствовали, что назревает противостояние уже не только между протестующими со строителями и полицией. Мы понимали, что речь может идти о конфликте между громадами”, – заявил Богдан Яременко.

По его словам, нашлись и политические силы, которые хотели попиариться на эскалации конфликта на Русановских садах. Нардеп рассказал, что для прекращения конфликта совместно с коллегой по фракции Сергеем Швецом они провели заседание общественных советов Днепровского и Деснянского районов, на которых рассмотрели проблему строительства Подольского моста.

“Выяснилось, что проблема очень простая. Никаких планов строительства метро на Троещину у киевской власти нет. Сейчас ведутся работы, чтобы запустить автомобильную часть моста и то только до Русановки, даже не до Троещины”, – подытожил Богдан Яременко.

Как сообщала ранее KV , на Русановских садах в Киеве местные жители протестуют против проезда тяжелой техники к месту строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Протестующие перекрыли проезд для строительной техники. В 13 июня между местными жителями и полицией произошла потасовка, однако “дачники” так и пустили технику.

Ранее KV сообщала, что в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА утверждают, что шлагбаумы, киоск охраны и металлические фермы на въезде на территорию Русановских садов мешают проезду спецтехники, задействованной в строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода. На проведенном совещании с участием представителей ОО “Русановские сады” было решено снести конструкции, мешающие проезду спецтехники.

Напомним, в декабре 2017 года состоялся митинг садоводов дачного массива “Русановские сады” в Киеве . Жители протестовали против взимания платы за проезд на жилую территорию. Кроме проблемы со шлагбаумом на въезде протестующие заявляли также о разбитых дорогах и регулярных наплывах цыган.

В октябре 2019 года депутат Киевсовета Сергей Артеменко (фракция “Солидарность”) просил бывшего тогда директором Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Ивана Федорова разобраться, на каком основании по ул. Центральной Садовой в Днепровском районе (Русановские сады) были установлены шлагбаумы.

Ранее KV сообщала, что собственники дач на Русановских садах решили обратиться в Киевсовет с просьбой откорректировать проект строительства Подольского мостового перехода. В частности, они требуют учесть при ведении строительства экологические особенности местности, чтобы не допустить экологическую катастрофу. Также владельцы дачных участков просят внести в градостроительные документы Киева нормы, которые сделают в будущем невозможной застройку Русановских садов многоэтажками. И одно из основных требований – приостановить строительство моста до выплаты всем собственникам компенсации за изъятые под строительство моста участки.