В прокуратуре рассказали о расследовании гибели Тымчука

Производство закрыли в связи с отсутствием события преступления, а именно умышленного убийства.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец рассказала детали расследования гибели народного депутата VIII созыва Дмитрия Тымчука, дело о смерти которого было закрыто накануне.

Об этом сообщает УНН.

По словам Максимец, производство закрыли в связи с отсутствием события преступления, а именно - умышленного убийства.

"Следствие рассматривало все возможные версии гибели депутата Дмитрия Тымчука. По данному факту в тот же день (19.06.2019) было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины, расследование по которому проводилось следственным управлением ГУ ЧП в г. Киеве ", - отметила Максимец.

По ее словам, в ходе следствия был проведен ряд мероприятий с целью установления как обстоятельств, так и всех возможных причин гибели.

Она сообщила, что в день гибели Дмитрия Тымчука в его квартире провели осмотр, изъяли пистолет, из которого был произведен выстрел, магазин с патронами, гильзу. Также были отобраны смывы с рук и частей тела погибшего и его сожительницы, предметы одежды, другие вещественные доказательства.

Установлено, что в квартире, кроме погибшего и его сожительницы, не было других лиц. Из показаний близкого окружения депутата, в последнее время перед гибелью он находился в депрессивном состоянии, редко выходил из квартиры, в день смерти вообще не покидал место проживания, что также подтверждается записями с камер видеонаблюдения, установленных возле квартиры.

Также в ходе следствия был проведен следственный эксперимент с целью воссоздать вероятную траекторию полета пули. По результатам проведенной визуализации выяснено, что при определенных обстоятельствах пуля во время выстрела может пройти по установленной по результатам вскрытия тела траектории и попасть в место повреждения на потолке.

"Таким образом, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, повреждения, обнаруженные при исследовании тела Дмитрия Тымчука, могли образоваться при тех обстоятельствах, на которые указала свидетель", - говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что обнаруженные на оружии остатки крови принадлежат Дмитрию Тымчуку, а не его сожительнице.

Принимая во внимание результаты проведенных экспертиз и другие установленные в ходе следствия обстоятельства, следствие пришло к выводу, что основной и единственной версией гибели депутата является самоубийство, приводит издание слова Максимец.

"12 декабря 2019 года по результатам полного и всестороннего исследования всех обстоятельств гибели Дмитрия Тымчука, выводов судебных экспертиз, проведенного следственного эксперимента, учитывая записей с камер видеонаблюдения, показаний его близких и других собранных доказательств в их совокупности, уголовное производство, начатое по ч. 1 ст . 115 УК Украины, было закрыто на основании п. 1 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть в связи с отсутствием события преступления, а именно умышленного убийства", - подытожила она.

Напомним, Дмитрий Тымчук умер 19 июня в результате огнестрельного ранения в голову. Сначала сообщалось, что депутат погиб из-за неосторожного обращения с оружием, позже следствие заявляло, что главной версией в расследовании является самоубийство.

В июле 2019-го появилась информация, что полиция засекретила расследование гибели нардепа Тымчука.