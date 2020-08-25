Рада проголосовала за объявление конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба

Постановление поддержали 279 нардепов.

Рада проголосовала за объявление конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада проголосовала за проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

Постановление поддержали 279 нардепов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Комитет по вопросам организации государственной власти принял решение рекомендовать Верховной Раде проект постановления", - сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Этот конкурс - уже четвертый, на котором будут избирать лучший эскиз большого государственного герба.

Инициаторами законопроекта являются нардепы "Слуги народа" Андрей Клочко, Алина Загоруйко, Дмитрий Черный, спикер парламента Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук, а также заместитель главы фракции СН Александр Корниенко.

Напомним, что малым Государственным Гербом Украины является Тризуб. Он был утвержден в феврале 1992 года и определялся как главный элемент большого герба. Однако большого герба Украина до сих пор не получила. Геральдисты разработали несколько сотен эскизов, однако ни один из них не был утвержден.

В Конституции Тризуб утвержден как главный элемент большого Государственного Герба. В 1996 году Конституционная комиссия предлагала вписать в окончательный проект Основного закона только один герб, однако в последний момент наличие большого герба было утверждено в 20-й статье.

В том же году на конкурсе проекта большого герба рассмотрели более 400 эскизов, но ни одного не утвердили. В 2001 году в Раду поступил проект закона "О большом Государственном гербе Украины", который предлагал утвердить изображение на синем щите золотого знака Княжеского государства Владимира Великого, над щитом - великокняжеский венец и сине-зеленый шатер. По обе стороны должны были размещаться держатели щита - золотой лев и казак. Под щитком предлагалась сине-желтая лента, ниже - колоски пшеницы с калиной. Геральдисты отклонили это предложение.

В 2007-2008 годах Минкультуры проводило конкурс проектов большого герба. В 2009 году правительство утвердило проект большого Государственного герба - малый Герб в центре, по бокам - лев и казак, внизу - сине-желтая лента, сверху - княжеская корона. Проект так и не внесли на рассмотрение Рады.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в УманьИзраиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань
Коронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГАКоронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГА
Израиль присоединится к американской «Чистой сети»Израиль присоединится к американской «Чистой сети»
Киевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожанКиевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожан
Дело Шеремета: свидетель рассказал, почему обеспечил ложное алиби АнтоненкоДело Шеремета: свидетель рассказал, почему обеспечил ложное алиби Антоненко
Блок рекламы


Похожие новости
Рада собралась на внеочередную сессиюРада собралась на внеочередную сессию
Лукашенко назвал фото пострадавших протестующих "постановочными кадрами"Лукашенко назвал фото пострадавших протестующих "постановочными кадрами"
"Слуга народа" предлагает объявить конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины"Слуга народа" предлагает объявить конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины
В Мали при попытке государственного переворота арестовали президента и премьераВ Мали при попытке государственного переворота арестовали президента и премьера
Киеврада рекомендует столичным школам начинать день с гимна УкраиныКиеврада рекомендует столичным школам начинать день с гимна Украины
МИД Украины осудил проведение "военного парада" подразделений ЧФ РФ в оккупированном СевастополеМИД Украины осудил проведение "военного парада" подразделений ЧФ РФ в оккупированном Севастополе
Рада поддержала в первом чтении законопроект о локализацииРада поддержала в первом чтении законопроект о локализации
Рада отклонила закон, позволявший чиновникам прятать имущество у детейРада отклонила закон, позволявший чиновникам прятать имущество у детей
Рада приняла закон, чтобы отечественные производители “оборонки” могли участвовать в совместных проектах с НАТОРада приняла закон, чтобы отечественные производители “оборонки” могли участвовать в совместных проектах с НАТО
Рада приняла закон о сокращении количества районов до 136-тиРада приняла закон о сокращении количества районов до 136-ти
Последние новости
Подгружаем последние новости