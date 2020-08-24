В МИД отреагировали на заявление Ирана о сбитии украинского Boeing 737

По словам чиновника, причиной катастрофы Boeing 737 МАУ под Тегераном в январе стало попадание в него иранских ракет.

Заместитель министра иностранных дел Украины, руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном по поводу катастрофы украинского самолета Евгений Енин подтвердил, что причиной катастрофы Boeing 737 МАУ под Тегераном в январе стало попадание в него иранских ракет.

Об этом он сообщил в комментариях "Радио Свобода".

Ранее Организация гражданской авиации Ирана раскрыла некоторые данные из "черных ящиков" самолета МАУ, который был сбит ПВО Ирана в начале года.

"Прошло 8 месяцев с момента катастрофы, и иранская сторона, отвечающая за техническое расследование, наконец решила обнародовать результаты считывания «черных ящиков», которое, я хотел бы напомнить, произошло во Франции почти полтора месяца назад. И указанное расследование подтвердило то, что мы с самого начала предполагали, что самолет был абсолютно исправен, как и все его системы, все пилоты действовали в соответствии с имеющимися инструкциями, и более того, указанный рейс получил все необходимые согласования на вылет от иранской как военной, так и гражданской администрации. Более того, четко подтверждено, что причиной трагедии стало попадание в самолет двух ракет противоракетной обороны иранской стороны", - сказал Енин.

Он отметил, что украинская сторона будет продолжать свои усилия в рамках переговорного процесса с Ираном. Целью украинской стороны является привлечение иранской власти к международной правовой ответственности.

"Будем требовать гарантий неповторения указанных инцидентов, и кроме того, требовать компенсаций как родственникам погибших пассажиров авиакомпании «МАУ», так и государству Украина. Мы надеемся, что иранская сторона предоставит нам гораздо больше информации во время следующего раунда переговоров, какой бы горькой эта информация и правда ни были", - добавил он.

Напомним, Boeing 737-800 МАУ, следовавший из Тегерана в Киев , разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все, кто находился на борту, - 176 граждан шести стран. Тегеран заявил, что пассажирский Boeing был сбит иранской стороной "нечаянно". По заключению CAO, смещение радиолокационной системы комплекса ПВО, сбившего "боинг", было ключевой "человеческой ошибкой", приведшей к катастрофе.

18 июля во Францию прибыли черные ящики сбитого украинского самолета МАУ. Исследовала самописцы международная комиссия из 20 человек. По словам главы МИД Кулебы, расшифровка черных ящиков прошла успешно, и иранская делегация сообщила, что готова прибыть в Украину для переговоров о компенсации. На вопрос LB.ua, будет ли Украина применять штрафные механизмы к Ирану, Кулеба ответил, что "не надо спешить с этим вопросом".